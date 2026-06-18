Румънец и дете пострадаха при катастрофи край Добрич

При катастрофи в Добричко пострадаха румънец и дете на 13 години, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 17 юни, около 10:40 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие на ГКПП „Дуранкулак". Установено е, че лек автомобил „Ауди", управляван от румънска гражданка, при маневра завой наляво не пропуска движещ се по път с предимство румънски велосипедист и допуска инцидента. В болницата в Добрич е оказана медицинска помощ на велосипедиста и той е освободен за домашно лечение. По случая е образувано досъдебно производство.

Същия ден, около 12:15 часа на кръстовището на ул. „Дунав" и ул. „Александър Стамболийски" в град Добрич лек автомобил „Опел", управляван от 60-годишен мъж, при маневра завой блъска пресичащ на пешеходна пътека момче на 13-години. Детето е прегледано от екип на Центъра за спешна медицинска помощ и е освободено за домашно лечение с охлузни рани, без опасност за живота.

Пак на 17 юни, около 06:30 часа на кръстовището на бул. „Добруджа" и ул. „Цар Петър" в град Добрич 65-годишен мъж, водач на мотоциклет „Хонда", губи контрол и пада на пътното платно. Извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство констатира наличието на 0,99 промила. Водачът е транспортиран в болница „Св. Марина" в град Варна с фрактура на таза.