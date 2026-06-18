Хванаха пиян и без книжка да шофира в село Василево

Пиян шофьор без книжка е свален от автомобила в добричко село при проверка, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 18 юни, около 04:25 часа в село Василево е спрян за проверка лек автомобил „Форд", управляван от неправоспособен 33-годишен мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,79 промила. Задържан е за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. На 17 юни, около 11:05 часа в град Добрич при проверка на лек автомобил „БМВ", управляван от 50-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за канабис. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.