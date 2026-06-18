Петър Тодоров, убил Филип на пешеходна пътека, остава под домашен арест

Петър Тодоров, който през септември 2023 г. блъсна и уби 14-годишния Филип на пешеходна пътека на ул. "Гурко" в София, остава под домашен арест.

Днес делото започна отначало в Софийския градски съд, след като близките на Филип поискаха отвод на съдията-докладчик. Те се съмняваха в безпристрастността на предния съдебен състав. До момента бяха минали 23 съдебни заседания.

Експертизите доказаха, че Тодоров е помел Филип със скорост от около 90 км/ч. Той шофирал и с над 2 промила алкохол в кръвта. Днес съдът прие, че няма основания мярката му да бъде променяна, съобщи БНТ.

Преди началото на делото, близки на починали и пострадали при катастрофи се събраха пред Съдебната палата.

"Едната експертиза не мога да кажа, че е под всякаква критика, защото това не е експертиза. Повторната - много неща се разкриха, но и там има недостатъци", каза бащата на детето Красимир Арсов.

Тодоров е под домашен арест от февруари 2024 г. Съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство, но по закон той не може да бъде държан повече.

През юни миналата година съдът изгледа записи от деня на катастрофата. Заседанието тогава беше при закрити врата, но по-късно Красимир Арсов разказа какво се е видяло на въпросните кадри.

Гледахме записи от няколко камери. Първо бе показано движението на автомобила на Петър, който се движи по улица "Славянска", като ясно се вижда регистрационният номер. След това има запис от бул. „Левски", където също се вижда и друг автомобил, спрял пред него на светофара, каза пред медиите след заседанието бащата на Филип - Красимир Арсов.

Той допълни, че двата автомобила завиват по ул. „Гурко" и в района на Спортната палата, автомобилът на Петър изпреварва с бясна скорост другия. В далечината се вижда, как се разминава с друг автомобил. Веднага след това започва суматоха, хората започват да тичат. Точно тогава е станало самото произшествие, посочи Арсов.

По неговите думи на друг запис се вижда как синът ни пресича на пешеходната пътека, първоначално с бавен ход, след това забелязва автомобила и се забързва. В края на записа се вижда как го удря с дясната част на автомобила. Според Арсов, ако той е предприел каквито и да е маневри, е щял само леко да го закачи.