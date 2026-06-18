Трима ранени в катастрофа между камион и кола край село Васил Левски

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76-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа край село Васил Левски, община Опан, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал вчера около 17:00 часа на път III-503. По първоначални данни катастрофата е възникнала между камион „Мерцедес", управляван от 23-годишен мъж, и кола „Опел", зад волана на който е бил 76-годишният водач.

Пострадали са и двамата шофьори, както и 65-годишна жена, пътувала в лекия автомобил. Възрастният мъж е настанен в болница с различни травми и с опасност за живота. Жената също е хоспитализирана, но без опасност за живота. Шофьорът на товарния автомобил е получил медицинска помощ на място и е освободен.

Пробата за алкохол на 23-годишния водач е отрицателна. На 76-годишния мъж не е извършен тест с техническо средство, като предстои вземане на кръвни проби за лабораторен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.