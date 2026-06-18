Решетки за петима от Калашниците, обобщи районната прокуратура

Другите двама, сочени за по-високопоставени, бяха оставени в ареста от Софийския градски съд

Софийският районен съд уважи исканията на Софийска районна прокуратура за налагане на най-тежките мерки за неотклонение „задържане под стража" по отношение на петима мъже, сочени за близки до Калашниците от кв. "Ботунец". Един беше пуснат на свобода срещу 10 хил. евро. Това обобщи Софийската районна прокуратура в четвъртък. Самите мерки на шестимата се гледаха в сряда в СРС, а в СГС други две - на Росен и Красимир, също част от Калашниците.

Ето и оббощението на държавното обвинение за мерките в районния съд. Там се изправиха фризьорът Минко Петров, Огнян А., Мирослав К., Костадин К., Емрах Алексиев и още един с инициали Б.Т.

Емрах е обвинен за това, че от неустановена дата до момента в София е накарал момиче да проституира, като и обещал, че в замяна да получава процент. Тя била съгласна да предлага срещу пари плътски ласки.

Мирослав и Костадин са обвинени, че от 2024 до 14 юни 2026 г. давали жилище в ж.к. „Студентски град" на различни хора, което да се ползва за платена любов.

Коафьорът Минко Петров е обвинен, че е от неустановена дата до 14 юни транспортирал жена на име Светла до различни адреси в София, на които тя предлагала ласки срещу заплащане.

Той е обвинен и за нанасяне на удари на полицейски служители при и по повод изпълнение на службата им.

Б.Т. е обвинен в блудство, а Огнян за сводничество и транспортиране на жрици на любовта. Като той беше пуснат на свобода срещу гаранция от 10 000 евро. Прокурор от Софийската районна прокуратура протестира пред Софийския градски съд взетата спрямо Огнян парична гаранция, обясниха от държавното обвинение.