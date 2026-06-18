Румен Радев: Няма какво да си кажа с премиера на Северна Македония

Няма да допуснем санкции срещу Русия, които да вредят на България, категоричен е премиерът

Остро послание към премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски отправи министър-председателят Румен Радев. По думите му той нямало какво да си каже в момента с премиера на Северна Македония.

Острото изказване на Радев дойде ден след като в ЕП беше разглеждан докладът за напредъка на РСМ, с противоречивото предложение да отпадне съвместната комисия за договаряне на общо тълкуване на историята.

"Политическото ръководство на Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани - да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата по насаждане на език на омразата, на липса на каквато и да е толерантност, на изопачаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения - това няма да доведе до нищо добро, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в ЕС с разбирането на всички държави-членки вписването на българите в конституцията на Северна Македония - именно заради защитата на техните изконни права", подчерта Радев.

Запитан дали би поискал спиране на евросредствата към Северна Македония, той отговори: "Ще направим всичко, което се полага, така че да защитим българският национален интерес. Когато преди години представлявах България в Съвета на ЕС бях сам срещу всички. Всички останали държави-членки настояваха пред мен, един след друг, техните лидери да пуснем Северна Македония, за да може да започне незабавно преговори за членство. Успях да убедя всички тези лидери да променят своето отношение, да осъзнаят проблема със спазването на човешките права, за да можем да заложим най-справедливото, а именно вписването на българите в конституцията и изпълнение на договореностите, особено по втория протокол от нашето споразумение със Северна Македония. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора видях сериозни отстъпления в позициите на тези лидери и сега аз отново трябва да проявя максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в ЕС. Някой не си е вършил работата и сега трябва отново да полагаме усилия да убедим лидерите, че консенсусът постигнат през 2022 г. трябва да се спазва".

На въпрос дали Северна Македония показва истинско желание за членство в ЕС, премиерът отговори: "не".

"Политическото ръководство на Северна Македония прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в ЕС", заяви още Радев.

Запитан дали е възможна среща между него и севрномакедонския премиер Мицкоски, Радев бе категоричен, че "няма място за такава среща, защото проблемът не е двустранен. Мицкоски има проблем с ЕС. Република Северна Македония трябва да убеди ЕС, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят и големият проблем е, че това политическо ръководство не само, че не разкрива, не наказва досега такива палежи, а деятелите даже биват стимулирани и се използват в предизборни кампании. Докато няма ясно установени принципи на върховенство на правото, докато няма последствия върху извършителите на такива недостойни деяния, няма как да се случи - ние нямаме какво да си кажем повече с министър-председателя на Северна Македония, той трябва да обяснява на ЕС, на ЕК как най-сетне те ще постигнат критериите за членство", категоричен бе Радев.

Войната в Украйна отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега започва да засяга и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи е приключило. България винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката. Това заяви министър-председателят Румен Радев по повод новия 21-ви пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

По думите му "няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика".

"Ще разберете днес как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги", подчерта премиерът, който ще участва в срещата на Европейския съвет в Брюксел.

По отношение на руския патриарх Кирил, който попада под новия пакет санкции на ЕС Радев попита: "Какво послание изпращаме, когато разпростираме санкциите и войната към религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Казах ви - времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува фактът, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, както и нашата църква. Интересуват ме всички онези милиони хора, които са част от тази църква", изтъкна премиерът.

"Интересува ме това да отстояваме българските интереси, така че санкциите да не вредят върху българската икономика. Как тези санкции до момента спряха войната? Как те спомогнаха за мира?", попита премиерът.

В сряда министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че страната ни не подкрепя "налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил, каквито са разписани в 21-ия пакет на ЕС. Против сме и част от тези в енергетиката, които са свързани с "Лукойл".

Западни издания съобщиха още миналата седмица, че Кирил е сред многото имена, включени в последното предложение за санкции. ЕС за първи път се опита да го включи в черен списък през 2022 г., но Унгария под ръководството на тогавашния премиер Виктор Орбан блокира решението.

Относно споразумението между САЩ и Иран Радев коментира, че примирието е крехко.

"Има и трета държава - Израел, която също преследва своите цели. Очаквам да има всеобхватен подход към този започнат процес на омиротворяване, така че да участват и трите страни и да намерим трайно решение", заяви премиерът.

Той коментира, че възможно най-скоро цените на горивата на колонка ще спаднат.