Радан Кънев за спора с Иво Христов: Приятно е да имаш вицепремиер за фейсбук трол

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Приятно е да имаш вицепремиер за фейсбук трол. Гъделичка суетата. Това написа във фейсбук профила си евродепутатът Радан Кънев.

Думите му са по повод фейсбук спора, който вчера имаше с вицепремиера Иво Христов. Двамата имаха различни гледни точки за преговорите за членство на РСМ в ЕС.

Кънев обвини управляващите "за цената за изолацията, в която кабинетът на Румен Радев поставя България в рамките на ЕС".

Иво Христов пък му отговори: "Плащаме цената на правителство на ППДБ с премиер Кирил Петков, което позволи да се даде ход на преговорите. Историческо предателство на българските интереси, което трябва да се помни."

Ето какво написа Кънев днес:

Приятно е да имаш вицепремиер за фейсбук трол. Гъделичка суетата.

Но сега сериозно - обществото ни има нужда да изгради съгласие по най-важните, стратегически въпроси, по основните политически цели. Това не е лесна задача, но стабилното мнозинство на г-н Радев му дава тази възможност. Кабинетът "Костов", с подобно мнозинство, започна работата си с "Декларация за национално съгласие", подкрепена от цялата опозиция - и така имаше сила да започне смели реформи.

Политиката към Северна Македония е безспорно стратегически въпрос. По него всички 17 български евродепутати сме единни, действаме координирано и постигаме значителни успехи - ето това е пример за полезен политически консенсус. За всички е ясно, че включването на клаузите на договора между България и РСМ в общоевропейската преговорна рамка с РСМ беше огромен успех за страната ни. Сега нашата позиция е единна позиция на ЕС. И може да бъде променена само единодушно, т.е. без нас не може да бъде променена.

Г-н Радев (тогава президент) подкрепи тази рамка през 2022г. И постигнахме много успехи за тези 4 години, като заедно я отстояваме.

Та колкото и да е ласкателно цял вицепремиер да ми троли публикациите, не е хубаво вицепремиер да цепи важен национален консенсус. Даже е много лошо.