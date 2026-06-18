Вдигнаха въздушната линейка за двете най-тежко ранени деца от катастрофата в Горна Орхяховица

Двете най-тежко пострадали момчета от среднощната катастрофа в Горна Оряховица ще бъдат лекувани в "Пирогов".

Едното е транспортирано преди обед с медицински хеликоптер от болничното летище в двора на МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов". Чака се всеки момент в областната болница да кацне и втора въздушна линейка, която по неофициална информация ще вземе към София и 15-годишния шофьор.

Състоянието на двете деца е сериозно, има реална опасност за живота им.

Тежката катастрофа стана в нощта срещу четвъртък около 1:30 ч. 15-годишен младеж взел колата на баща си. В колата са били още четири деца на възраст между 12 и 14 г.

По първоначална информация колата се е движела с висока скорост към с. Първомайци. На кадри от охранителни камери се вижда слалом по тясна улица между паркирани автомобили и как колата се забива в електрически стълб. При огледа обаче се оказало, че невръстният шофьор се е блъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, стълб и гаражна врата.

Наложило се е колата да бъде разрязана, за да извадят непълнолетния шофьор и двама от спътниците му на 12 и 14 г. Те са в реанимация. Другите деца са избягали от катастрофата. Към момента четири от петте момчета са в болница.

На младежа е взета кръвна проба за алкохол и наркотични вещества. По случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.