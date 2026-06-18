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Тома Биков: Поговорихме на български с шефа на финландския парламент

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Тома Биков и Юси Хала - охо КАДЪР: Фейсбук/Toma Bikov

По време на общото събрание на Интерпарламентарната асамблея по православие в Хелзинки, поговорихме на български с председателя на финландския парламент господин Юси Хала - охо. Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ Тома Биков. 

"Подарих му фототипно издание на Търновската конституция, към която финландският народ има пряк принос в лицето на своите жертви по време на битките в Руско-турската освободителна война от 1877-1878 година", посочва Биков.

"Поговорихме и за финландеца Казимир Ернрот, който през 1881 година е бил министър - председател на България и днес портретът му може да бъде видян в сградата на Министерски съвет. До година се навършват 150 години от битката при Горни Дъбник. Тя е изнесена от Третия стрелкови фински лейбгвардейски батальон, който дава значителни жертви. И до днес споменът за тази битка е важен за финландците и е редно през 2027 година тези хора, които са дали живота си за нашата свобода и държавност, да бъдат почетени подобаващо и в България", заявява още Биков. 

Тома Биков и Юси Хала - охо КАДЪР: Фейсбук/Toma Bikov

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