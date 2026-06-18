Глобиха 262-ма водачи на електрически тротинетки в Добричко от началото на 2026 г.

От началото на годината до момента в Добрич и областта са санкционирани 262 водачи на електрически тротинетки, почти пет пъти повече в сравнение със същия период на м.г,. и 248 пешеходци, каза инспектор Станимир Стоев от сектор „Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР – Добрич, при специализирана полицейска акция в центъра на Добрич, насочена към водачите на индивидуални електрически превозни средства и пешеходците. Контролът бе организиран заради активния летен сезон и увеличеното присъствие на уязвими участници в движението.

„Предвид предстоящия летен сезон движението на тези участници в пътното движение се увеличава, а именно те са сред най-уязвимите групи", добави той.

Той припомни, че след промените в Закона за движението по пътищата, влезли в сила през септември миналата година, са въведени редица ограничения за водачите на електрически тротинетки. Лица под 16 години нямат право да управляват такива превозни средства, а движението по пътното платно е допустимо само при спазване на определени изисквания. Забранено е движението извън населените места, използването на мобилни телефони по време на управление, както и превозването на втори човек.

„Водачите са длъжни да използват предпазни каски, а санкциите за нарушения са в размер от 50 до 100 евро", посочи Стоев. Той допълни, че родителите също носят административнонаказателна отговорност, ако предоставят електрически тротинетки на деца под 16-годишна възраст, като глобата в тези случаи е 255 евро.

По думите му, новите правила засягат и пешеходците. Те не трябва да навлизат внезапно на пътното платно и са длъжни да се уверят, че пресичането е безопасно. Не се допуска и използването на мобилни устройства по време на пресичане, тъй като това разсейва вниманието и създава предпоставки за инциденти.

Според инспектор Стоев, инцидентите с електрически тротинетки често водят до сериозни травми. Той даде пример със случай, при който двама души са се возили на една тротинетка и след внезапно спиране на автомобил пред тях са пострадали тежко.

„Водачите лесно могат да загубят равновесие поради високия център на тежестта. Паданията могат да доведат до сериозни травми, особено ако не са използвани необходимите предпазни средства", предупреди полицейският служител.

Стоев отправи и апел към родителите да не предоставят електрически тротинетки на деца, които нямат право да ги управляват, и да ги запознават подробно с правилата за движение. Най.често произшествието с тротинетки са да се блъскат в автомобили, да падат на пътя и др.