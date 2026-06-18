Точно две седмици остават до най-емблематичното музикално събитие на лятото и още една голяма стъпка към развитието на по-устойчива фестивална култура в България. През последните 15 години A to JazZ се превърна в нещо много повече от музикален фестивал под открито небе. Той е утвърдено място за срещи, огромна общност, споделени ценности и пионер в отговорното отношение към града, околната среда и културния живот на София. Днес организаторите обявяват една от най-важните стъпки в историята на фестивала – за първи път A to JazZ ще бъде изцяло електрифициран и ще ползва над 50% зелена енергия, произведена от възобновяеми източници в летните дни. Ще бъде инсталирана и специализирана индустриална батерийна система за съхранение и управление на електроенергията – високотехнологично решение, което за първи път се внедрява в такъв мащаб на музикално събитие в България.

Тази ключова трансформация става възможна благодарение на стратегическото партньорство с ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд, които осигуряват директно захранване на цялата мащабна фестивална инфраструктура. На пръв поглед това може да звучи като чисто техническа или инженерна промяна, но за мисията на A to JazZ тя носи огромна добавена стойност. Електрифицирането означава край на шумните дизелови генератори в парка и спестяването на над 15 тона въглеродни емисии за забележително по-чиста и тиха среда за София. Фестивалът вярва, че културните събития могат да бъдат истински двигател на положителна промяна, а когато институции, бизнес и граждански организации работят заедно, тази промяна се случва по-бързо и с дълготраен ефект. Тази година A to JazZ ще звучи както винаги – свободно, вдъхновяващо и на световно ниво, но за първи път енергията зад него ще бъде чиста.

Новата енергийна инфраструктура позволява на организаторите да си поставят още по-високи цели, надграждайки дългосрочната си стратегия за устойчиво развитие, която се гордее с редица постижения. Традиционно събитието показва нулева толерантност към еднократната пластмаса чрез утвърдената депозитна система за фестивални чаши за многократна употреба, които спестяват над един тон отпадък. В парка отново ще израсне и фестивалната водна станция, изградена в партньорство със Софийска вода, която дава свободен достъп на всички посетители до чиста питейна вода по време на фестивала. Навсякъде във фестивалния парк ще бъдат разположени пунктове за разделно събиране и рециклиране благодарение на дългосрочното партньорство с Екопак България. А отговорната публика е общ знаменател за всичко това – и тази година организаторите призовават посетителите да подхождат с внимание към градската среда, да комбинират забавлението с грижа за природата и да изберат придвижване с градски транспорт, електрически превозни средства или колело, което могат да оставят в традиционно осигурения велопаркинг.

Устойчивият преход върви ръка за ръка с богатата съпътстваща програма извън основната сцена, която също бележи прогрес. Голям акцент в юбилейното издание е изцяло новият формат на Нощната сцена (A to JazZ Night Stage) в Топлоцентрала. От петък до неделя фестивалът ще предложи живи концерти всяка вечер, които впоследствие ще прерастват в емблематичните среднощни джем сешъни. С тази промяна в официалния лайнъп на фестивала влизат три изключителни български формации – Станислав Арабаджиев квартет, R.S. Riverman Group и EVDN. Паралелно с това ще се проведе и традиционната клубна поредица от диджей сетове с легендарните 5 Corners, със специални гости белгийския радиоводещ и DJ Jan Hoozee и немският крал на груува DJ VEKT.

Дневната програма в парка предлага по нещо за всеки с тъкмо обявената на страницата на фрестивала селекция на традиционния арт базар, който и тази година ще представи близо 60 изложители. Те ще покажат най-новото от съвременната българска приложна култура с ръчно изработени изделия, смислени каузи и авторски дизайн. Уикендът на 4 и 5 юли ще предложи и обичаните активности за ума и тялото на открито, започвайки утрините с ободряващите сесии на A to JazZ Musical Yoga върху тревата и кондиционни тренировки A to JazZ Workouts. Веднага след тях идва ред на най-малките джазмени с интерактивните музикални работилници от програмата A to JazZ Kids.

Фестивалната подготовка вече тече с пълна сила, за да отпразнуваме заедно 15 години музика, началото на лятото и още една голяма стъпка към по-устойчивото бъдеще.

A to JazZ се организира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и на Столична община – Календар на културните събития.