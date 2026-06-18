Зад решетките остава таксиджията от Пловдив, обвинен в сводничество на тийнейджърки

Едното момиче било "изпуснато от родителски контрол" и проституирало, но без Румен Михайлов да го кара, твърди защитата

Може би трябва да ги заведем в публичен дом, за да ги разпитаме, пошегува се прокурорът

27-годишният таксиметров шофьор от Пловдив Румен Михайлов, обвинен в сводничество на две непълнолетни момичета, не успя да се пребори за свободата си. Мъжът обжалва наложената му най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража", но Окръжният съд в Града на тепетата не се смили над него и го остави в ареста.

Както "24 часа" вече писа, на Михайлов са повдигнати няколко обвинения - че на 31 декември м.г. склонявал към проституция лице, ненавършило 18 г. - 16-годишно момиче, като деянието е извършено с користна цел, че на неустановена дата в началото на юни 2026-а набрал момиче на 14 г. с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от съгласието му и чрез обещания на облага, че измамил човек със 100 евро за наркотици, които не му продал, и че държал голямо количество тютюн. Мъжът има предишни осъждания в чужбина, а наскоро излязъл от затвора у нас, където лежал за изнасилване.

Днес прокуратурата представи няколко нови разпита, включително на по-малкото момиче и на друга проститутка, която Михайлов карал по адреси. Защитниците на таксиджията изтъкнаха, че първоначално той е бил задържан за продажба на наркотици, макар след това такива да не са открити. Впоследствие арестът му е удължен на 72 ч. заради обвинението в измама, но Районният съд прие, че такава не може да има, когато става въпрос за незаконно деяние. "Фактически към момента на задържането му и довеждането му държавното обвинение не е имало основание за това, тъй като е имало невъзможен предмет на престъплението", каза адвокат Тома Найденов.

За момичетата защитникът посочи, че по-малкото чуло от майката на другото, че Михайлов е сводник и само го потърсило. Другата девойка пък била "момиче, което е изпуснато от родителски контрол". От разпитите на майка ѝ и баща ѝ си личало, че те имат негативно отношение към Румен и връзката му с 16-годишната, но според Найденов проституцията ѝ нямала нищо общо с него. Добави още, че родителите водили детето си в Центрове за психично здраве. Колегата му Васил Марков пък разказа, че през миналата година имало преписка за склоняване към проституция на едното момиче, която била прекратена.

Прокурорът Галин Гавраилов контрира критиките на защитата, че непълнолетните свидетели са разпитвани без присъствието на родител, като изтъкна, че законът е спазен, защото имало инспектори от Детска педагогическа стая. Той се пошегува, че специалното помещение, в което трябва да говорят, в случая не е "синя стая" и за да кажат истината, трябвало да ги заведат в публичен дом. Каза още, че близки и приятели на обвиняемия търсели свидетели, което можело да има общо с леките изменения в показанията на някои.

Гавраилов цитира и показанията на третата проститутка, която не просто си викала такси, а се обаждала на личния телефон на Румен Михайлов, за да я кара при клиентите ѝ и след това му плащала с изкараните пари. Обвинителят добави, че е участвал в делото за изнасилване на таксиджията и сега сякаш гледал втори епизод на същото.

Румен Михайлов отказа да говори пред съда и единствено поиска по-лека мярка, но след кратко съвещание магистратите го порязаха. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.