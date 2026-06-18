Кметовете поискаха от Радев 1/5 от данъците върху доходите на физически лица да остават в общините

Пет задачи пред правителството постави председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините и кмет на Велико Търново Даниел Панов

Пет задачи пред изпълнителната власт постави в изказването си на форума кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се провежда в НДК.

Форумът е част от инициативите по повод 30-годишнината на НСОРБ и събира кметовете на българските общини, представители на правителството и ръководители на ключови държавни институции за обсъждане на приоритетите пред местното самоуправление и развитието на страната. В него взеха участие 200 кметове и над половината членове на правителството, начело с премиера Румен Радев.

"За първи път в началото на нов четиригодишен управленски мандат кметовете на общини имаме възможност да се срещнем с министър – председателя и представители на правителство толкова скоро след встъпването им в длъжност", подчерта Панов.

И обясни, че общините добре разбират състоянието на публичните финанси и ограниченията пред държавния бюджет.

"Разбираме също, че държавата влиза в период на по-строга бюджетна дисциплина и отговорност. Именно затоваю днес не идваме просто с искания за повече разходи, а с предложение за по-добър модел на управление чрез реална, поетапна финансова децентрализация, при която ресурсът е по-близо до хората, до проблемите и до решенията. Днешната дискусия за децентрализацията е още по-належаща в контекста на една от оценките в доклада на ЕК, а именно че "липсата на автономност и капацитет в местните власти възпрепятства регионалното развитие и конкурентоспособността, а фискалната система на България остава силно централизирана". Местните власти не могат да бъдат вечни просители при преговорите по бюджета. Не е нормално кметовете да стоят пред вратите на централната администрация, за да решат конкретен проблем на своите съграждани. Затова идваме на нашата първа среща с конкретни предложения. Нужни са ни ясни ангажименти за реални промени, които да разширят собствената приходна база на общините, да повишат отговорността на местно ниво и да изсветлят редица сиви сектори. Част от данъците, които нашите граждани плащат, трябва да остават и да се инвестират там, където хората живеят", подчерта Панов.

Първото предложение на общините е за поетапна финансова децентрализация в рамките на управленския мандат до 2030 г. Те предлагат да започне съвместна подготовка за преотстъпване на 1/5 от данъка върху доходите на физическите лица - с ясен модел, обективен изравнителен механизъм за малките общини и поетапно въвеждане до края на мандата.

Да се въведе принцип - нова отговорност за общините да не се възлага без предвиден финансов ресурс. От НСОРБ искат до края на годината да има договорена рамка за етапите на децентрализацията, и от 2027 г. да започне прилагането на първите конкретни механизми, като те са готови с пакет от нужните законодателни промени.

Панов настоя за осъвременяване на данъчните оценки на имотите.

"Знаем, че това е чувствителна тема. Ние не предлагаме механично вдигане на данъци. Но сегашният модел е остарял и дълбоко несправедлив. Данъчните оценки са напълно откъснати от пазарната реалност. Това създава абсурдна неравнопоставеност при облагане на старо и ново строителство, на панелните жилища, къщите в малки населени места и луксозните имоти", каза Панов.

И предложи още тази година да се променят формулите на данъчните оценки така, че да отразяват пазарните процеси, като общинските съвети да регулират ставките поетапно от 2027 г. Кметовете предлагат да има и механизъм за регулярна индексация, за да не се стига до натрупани изкривявания.

Като трети голям приоритет Панов посочи инвестициите. Относно Общинската инвестиционна програма – т.нар. Приложение 3 – кметовете поискаха да бъде гарантиран финансов ресурс в държавния бюджет 2026 и 2027 за вече започнатите общински проекти, както и ясни правила и кратки срокове за договаряне, верификация и разплащане.

"По отношение на европейските средства - работим с пълна мобилизация за реализиране на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост до края на юли 2027 г. Към днешна дата - 12 дни преди крайния срок 30 юни, можем да отчетем, че 65% от обектите, които изпълняват общините, ще бъдат завършени в този срок. За останалите обаче се нуждаем от всеки календарен ден до 31 юли. Това са училища, детски градини и жилищни блокове, които няма да бъдат завършени до 30 юни. Няма как да допуснем разходите за тях да останат за сметка на общините заради бюрократичния страх на някои централни администрации да удължат", посочи Панов.

Като четвърти акцент той определи качеството на публичните услуги, предоставяни от общините като инструмент за намаляване на демографските дисбаланси.

"Тук наш водещ приоритет е образованието. Разглеждаме този ангажимент не само като грижа за училищната инфраструктура, а като качество на публичната услуга и бъдеще на местните общности. Общините носят отговорност за сградите, транспорта, подкрепата, връзката с родителите и бизнеса, но често имат ограничено влияние върху управлението и резултатите. Ако искаме по-добро качество, местната власт трябва да има по-силен глас. Затова предлагаме внимателна и поетапна реформа: по-активно участие на общините в управлението на образователната мрежа и ресурсите за нейната поддръжка", каза Панов.

Петият акцент е сигурността на хората - превенцията и защитата при бедствия, пътната безопасност и защитата на децата и младите хора.

"Наводнения, пожари, бури, свлачища, безводие и аварии вече не са изключение, а реалност, с която общините се сблъскват все по-често. При всяка криза първият човек, към когото се обръщат гражданите, е кметът. Но кметът не може сам да реши проблем, който изисква национална координация, техника, достъп до данни и ясен ресурс", каза Панов и поиска държавна агенция за бедствията.

Той предложи създаване на пътна карта за съвместна работа чрез споразумение между НСОРБ и Министерски съвет за мандата и постоянен Съвет за координация на политиките за местно самоуправление и общинско развитие към МС.