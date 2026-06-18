Стажант-полицаи демонстираха в Пазарджик как се реагира при рискова ситуация на границата

Практическо обучение за охрана на обществения ред в района на държавна граница с участието на големи групи от хора проведоха стажанти от ЦСПП – Пазарджик.

Обучаемите от Главна дирекция „Гранична полиция", част от курса за първоначална професионална подготовка в ЦСПП – Пазарджик, се запознаха с особеностите при охраната на обществения ред в граничните райони,действията на полицейските служители при участие на големи групи от хора,основните принципи при управление на тълпа,мерките за безопасност при изпълнение на задачи по охрана на обществения ред, както и носенето и използването на защитна екипировка и тактическо оборудване, действията в състав и взаимодействието между служителите, реакцията при възникване на рискови ситуации и ескалация на напрежението.

По време на занятието стажантите отработиха действия в строй, заемане и смяна на позиции, техники за придвижване и взаимодействие в екип при изпълнение на задачи по охрана на обществения ред.

В обучението взеха участие служители от специализираните звена за тактически действия към Главна дирекция „Гранична полиция", които демонстрираха използваните тактически похвати, защитна екипировка и специализирано оборудване при изпълнение на задачи, свързани с опазване на обществения ред в района на държавната граница.