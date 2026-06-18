Прокуратурата разследва побой над мъж в центъра на Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Варна се извършват интензивни действия по разследване на случай, при който 35-годишен мъж е получил средна телесна повреда след физическа саморазправа в централната част на града.

Инцидентът е станал в ранните часове на 15 юни. По първоначални данни между непълнолетно момче и пострадалия е възникнал конфликт, който бързо е прераснал във физическо сбиване, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

В резултат на нанесения побой 35-годишният мъж е получил множество травматични увреждания и е бил настанен за лечение в болнично заведение.

По случая незабавно е образувано досъдебно производство. Разследването се води с ускорени темпове под наблюдението на прокурор от Районната прокуратура във Варна.

До момента са разпитани свидетели на инцидента, а органите на реда продължават издирването на други очевидци, които могат да дадат допълнителна информация за случилото се. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която трябва да установи характера и тежестта на причинените травми.

Разследващите са иззели и записи от охранителни камери в района на инцидента. Анализират се всички събрани доказателства с цел пълно изясняване на фактите и обстоятелствата около случая.

От прокуратурата посочват, че се предприемат всички необходими процесуално-следствени действия за събиране на достатъчно доказателства и преценка за повдигане на обвинения.

Сестрата на пострадалия, Мария Александрова, разказа за "24 часа", че нападателите са били четирима.

Всичко се случва след дискотека, където рускоговорящите са проявили интерес към приятелката на 36-годишния Румен Александров.

В ранните часове на деня те се засичат на ул. "Марко Балабанов", където вероятно предизвикват вербално варненеца, той отвръща на предизвикателството, като накрая е пребит от младежите, разказва Мария Александрова.

Нападнатият е бил настанен в реанимация, в тежко състояние, с множество наранявания по лицето и тялото, с избити пет зъба и счупен нос.