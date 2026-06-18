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126 археологически предмета иззеха от частен имот във Вършец

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126 археологически предмети, неидентифицирани и регистрирани по надлежния ред, са иззети от частен имот в град Вършец

126 археологически предмета, неидентифицирани и регистрирани по надлежния ред, са иззети от частен имот в град Вършец.

На 17.06.2026 г. след получена информация служители от сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Монтана са извършили претърсване в имота на 62-годишен жител в град Вършец.
При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети общо 126 предмети с белези на културно-исторически ценности, нерегистрирани по законния ред - патинирани монети с различна големина, патинирани предмета, наподобяващи фибули, накити, пръстени, силно патинирани обекти с различна форма и големина. Намерени и иззети са и два металдетектора. По случая в ОДМВР-Монтана е образувано досъдебно производство по чл. 278, ал. 6 от НК.

126 археологически предмети, неидентифицирани и регистрирани по надлежния ред, са иззети от частен имот в град Вършец

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