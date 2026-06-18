Мъж ударил жена си с метална стойка на телефон в село Габровница

Районно управление – Монтана работи по случай на проява на домашно насилие в село Габровница, община Монтана.

На 16.06.26 г. около 22,00 ч. в с. Габровница 49-годишен местен жител нанесъл побой на жената, с която съжителствал на семейни начала, на 46 г. от град Монтана. При побоя мъжът я ударил 2 пъти в областта на челото с метална стойка за телефон, в резултат на което пострадалата получила разкъсно-контузна рана на главата. Жената посетила ЦСМП Монтана, където е прегледана и насочена за насочена за домашно лечение.

Случаят е докладван на дежурен прокурор при Районна прокуратура – град Монтана. Образувано е досъдебно производство.