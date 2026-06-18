ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж ударил жена си с метална стойка на телефон в с...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23067633 www.24chasa.bg

Благомир Коцев: Този петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на "Баба Алино"

5084
Благомир Коцев

Този петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне вече, не само за спиране, а за събаряне на незаконното строителство в "Баба Алино" и ще продължим напред.

Това каза кметът на Варна Благомир Коцев пред журналисти в НДК, където се провежда националната среща на местната и централната изпълнителна власт. 

На въпроса кой носи отговорност за търпимостта кметът подчерта, че удостоверенията за търпимост се издават от главните архитекти на общините или районите, които са органи под прекия контрол на РДНСК, а не на кметовете

Той уточни, че конкретните документи за местността „Баба Алино" са издадени през 2023 г. от районния кмет на „Приморски" по време на управлението на ГЕРБ и Иван Портних. Според него проблемът с тези удостоверения, които правят незаконни постройки „недосегаеми" за събаряне, е национален и изисква проверка за възможни злоупотреби на държавно ниво. 

"Въпреки че в края на 2024 г. е имало постановление на Окръжна прокуратура за предприемане на мерки срещу незаконното строителство в района, процедурите отнемат време според Закона за устройство на територията (ЗУТ). През 2024 г.: Район „Приморски" е установил 15 незаконни сгради. През 2025 г.: Съвместно с общината и РДНСК са започнати процедури по спиране на строителството и издаване на актове", разясни той. 

"Този петък ще бъдат официално издадени първите заповеди за събаряне на незаконните обекти в местността. Битката с незаконното строителство продължава, като общината обещава да продължи с издаването на заповеди за премахване на всички установени нарушения", добави още той. 

Благомир Коцев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание