Благомир Коцев: Този петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на "Баба Алино"

Този петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне вече, не само за спиране, а за събаряне на незаконното строителство в "Баба Алино" и ще продължим напред.

Това каза кметът на Варна Благомир Коцев пред журналисти в НДК, където се провежда националната среща на местната и централната изпълнителна власт.

На въпроса кой носи отговорност за търпимостта кметът подчерта, че удостоверенията за търпимост се издават от главните архитекти на общините или районите, които са органи под прекия контрол на РДНСК, а не на кметовете

Той уточни, че конкретните документи за местността „Баба Алино" са издадени през 2023 г. от районния кмет на „Приморски" по време на управлението на ГЕРБ и Иван Портних. Според него проблемът с тези удостоверения, които правят незаконни постройки „недосегаеми" за събаряне, е национален и изисква проверка за възможни злоупотреби на държавно ниво.

"Въпреки че в края на 2024 г. е имало постановление на Окръжна прокуратура за предприемане на мерки срещу незаконното строителство в района, процедурите отнемат време според Закона за устройство на територията (ЗУТ). През 2024 г.: Район „Приморски" е установил 15 незаконни сгради. През 2025 г.: Съвместно с общината и РДНСК са започнати процедури по спиране на строителството и издаване на актове", разясни той.

"Този петък ще бъдат официално издадени първите заповеди за събаряне на незаконните обекти в местността. Битката с незаконното строителство продължава, като общината обещава да продължи с издаването на заповеди за премахване на всички установени нарушения", добави още той.