Министър Шишков: 52 общини в България все още нямат общи устройствени планове

Трябва да отбележа, че 52 общини в България все още нямат общи устройствени планове. Тази тенденция е притеснителна, особено в морските общини като Поморие и Несебър. Без тях се развива хаос, който уврежда имиджа на държавата като туристическа дестинация. Този срок за плановете няма да бъде уважаван повече.

Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт в НДК.

"С годините назад в България се натрупа изключителен дисбаланс в развитието на държавата. Там, където няма свързаност, регионите изостават, а там, където държавата я осигурява, те започват да се развиват. Това е най-важният момент, в който държавата може да помогне - чрез справедливост в регионалното развитие, защото всеки регион има своя специфика и сила", каза още той.

По думите му държавата трябва да се погрижи глобално, за да даде възможност на общините да развиват своя потенциал. Нашата цел е за кратко време да изградим инфраструктурата така, че от всяка точка в България да има свързаност до всички останали региони. Само когато държавата създаде условията, местната власт и силата на хората ще доведат инвестициите във всяко населено място. Осигурявайки транспортната свързаност, ще дадем равнопоставеност на всички региони. Няма да доизграждаме просто една магистрала, а ще дадем възможност да започне изграждането на всички магистрали, за да може всеки район да реализира своя потенциал", обеща пред кметовете той.

"Състоянието на ВиК мрежата на места е изключително тежко. Трябва да намерим начин да финансираме тези обекти и да се възползваме от всеки лев от европейските ни партньори. Когато не използваме тези средства, ВиК дружествата плащат сами за поддръжка, което води до скачане на цената на водата", смята той и добави, че това е общ ангажимент на местната и националната власт.

"Няма да слагаме шаблон върху проблемите, а ще ги решаваме за всяко населено място поотделно Нашият кабинет ще решава проблемите „парче по парче", за да бъде всяка инвестиция на точното място", закани се Шишков.

"Не понасям израза „да усвоим едни пари" - ние трябва да влагаме парите за бъдещето и за развитието. Заедно с местната власт трябва да осигурим по-добър комфорт на обитаване в тази държава. Отворени сме за диалог и за решаване на всички специфични проблеми по региони", обърна се той към местната власт.