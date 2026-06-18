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Хванаха мъж с килограм кокаин в София, друг суши марихуана на простора (Снимки)

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Марихуаната била сушена на простора. СНИМКИ: МВР

Мъж бе задържан с около килограм кокаин след проверка в София, а друг хванат на суши марихуана на простора на терасата си, съобщиха от МВР.

И двата случая са от 16 юни. Първо криминалисти от Шесто РУ спрели за проверка на булевард "Линкълн" мъж на 31 години. В него открили 8 пликчета с бяло прахообразно вещество. След това претърсили колата му, където имало още 4 плика. По първоначални данни става въпрос за кокаин. Мъжът е задържан.

Същия ден криминалисти от Пето РУ арестували 35-годишен рецидивист. В дома му са открити 12 стръка канабис, суха трева, пликове с марихуана, електронна везна, семена, торове и препарати за отглеждане на растения, както и 49 боеприпаса и газови патрони. Намерени са още осветителни тела и вентилационни системи, използвани за отглеждане на канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. От снимките, качени от МВР, става ясно, че част от тревата е била сушена на простора. Той е бил сложен на балкона, а за да не виждат съседите нелегалната дейност, мъжът е сложил перде.

И двата случая са докладвани на прокуратурата.

Марихуана СНИМКА: МВР
Марихуана СНИМКА: МВР

Марихуаната била гледана със специални лампи. СНИМКА: МВР
Марихуаната била гледана със специални лампи. СНИМКА: МВР

Марихуаната била сушена на простора. СНИМКИ: МВР
Марихуана СНИМКА: МВР
Марихуаната била гледана със специални лампи. СНИМКА: МВР

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