Студенти и преподаватели от СУ пуснаха в действие автоматична метеорологична станция в Албена

Автоматична метеорологична станция от професионален клас за непрекъснат мониторинг на времето в курорта „Албена" е пусната в действие. Новата метеорологична станция предоставя в реално време информация за температурата на въздуха, температурата на усещане, влажността, UV индекса, скоростта и посоката на вятъра, валежите и други ключови показатели на атмосферната среда. Данните ще бъдат достъпни както за туристите и гостите на комплекса, така и за специалистите, ангажирани с управлението и поддръжката на курорта.

На базата на измерените промени в атмосферното налягане, температурата, влажността и други параметри, софтуерът на станцията генерира локална краткосрочна прогноза за времето. За Албена особено ценна е възможността за предоставяне на надеждна информация за тенденциите за развитие на метеорологичното време – при риск от валежи, усилване на вятъра, или развитие на бурни явления. Това подпомага безопасността на туристите и оперативното управление на плажа, басейните, спортните съоръжения и зелените площи. Измерванията на влажност, слънчева радиация и евапотранспирация ще позволят оптимизиране на напоителните режими и по-ефективно управление на водните ресурси в комплекса.

В дългосрочен план натрупването на климатична информация ще даде възможност за изграждане на собствена база данни за микроклимата на Албена, включваща статистика за температурите, валежите, слънчевото греене, UV индекса и условията за рекреация. Тези данни ще бъдат полезни както за планирането на туристическия продукт, така и за научни изследвания, студентски практики и проектно-базирано обучение с фокус върху взаимодействието между климат, води и туризъм.

Новото съоръжение е в рамките на учебна практика „Адаптация към изменението на климата" студенти от бакалавърска програма „Климатични промени и управление" към Геолого-географския факултет на софийския университет „Св. Климент Охридски", която се осъществява със съдействието на „Албена" АД. Курортът закупи и предостави за експлоатация автоматичната метеорологична станция като част от усилията си за внедряване на иновативни решения в управлението на курорта и адаптацията към климатичните промени. Комплексът осигурява необходимите условия за провеждане на теренни обучения и студентски практики, превръщайки Албена в реална лаборатория за обучение и приложни изследвания в областта на климата, водите и устойчивия туризъм.

Академични ръководители на практиката са проф. Нина Николова, доц. Калина Радева и доц. Симеон Матев от катедра „Климатология, хидрология и геоморфология" на Геолого-географския факултет. Заедно със студентите те работят по теми, свързани с адаптацията към климатичните промени, устойчивото управление на ресурсите и развитието на климатични услуги за туристическия сектор.