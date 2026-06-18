„Импулс" и „Екстрийм" ще зарадват русенци с годишния си концерт на 23 юни

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Традиционният годишен концерт на Танцово студио „Импулс" и мажоретен състав „Екстрийм" към Общинския младежки дом в Русе ще се проведе на 23 юни от 19 часа в Голямата зала на Доходно здание. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На сцената ще се представят всички групи на двата състава, които ще покажат изпълненията, подготвяни през изминалия творчески сезон. Публиката ще има възможност да се наслади на богата и разнообразна програма, включваща различни танцови стилове, мажоретни композиции и специално подбрани хореографии, които разкриват таланта, упорития труд и израстването на участниците.

По традиция концертът ще бъде и повод за тържественото изпращане на абитуриентите от двата състава.

Хореографи и ръководители на Танцово студио „Импулс" и мажоретен състав „Екстрийм" са Петя Бонева и Вероника Миланова. Организатор на събитието е Общинският младежки дом в Русе.

Билети могат да бъдат закупени на касата на Доходно здание в делничните дни от 17 до 22 юни от 9.30 до 17 часа и на 23 юни от 9.30 до 19 часа.