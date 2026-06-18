Росица Карамфилова: Принципът "замърсителят плаща" не търпи повече отлагане

Въвеждането на новия модел за изчисляване на такса битови отпадъци на принципа „замърсителят плаща" се намира в критична точка. След години на отлагане, държавата е изправена пред реалната опасност от осъдително решение от Съда на ЕС, което ще бъде платено от всички граждани.

Това каза екоминистърът Росица Карамфилова-Благова по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в НДК.

"България вече е в напреднал етап на наказателна процедура заради неприлагането на принципа. Към момента страната ни е получила мотивирано становище, което означава, че до края на есента се очаква делото да влезе в съда. Както и смятам до две години най-вероятно ще имаме осъдително решение. Тогава наказателната процедура ще я платим всички ние, включително гражданите, чрез еднократни и ежедневни санкции до отстраняване на несъответствието. Не може да търпи повече отлагане", предупреди министърът.

По думите й въпреки че 187 общини са декларирали пред Министерството на финансите готовност за въвеждане на новия модел от 1 януари 2026 г., към средата на 2026 г. все още има сериозни съмнения за реалното му прилагане. Министърът подчерта, че поредното отлагане само задълбочава проблема, който вече се регистрира в своята седма година.

Карамфилова добави, че за подкрепа на местната власт е приключил проект на стойност над 1 милион лева по ОП „Околна среда", който е създал софтуер и модели за апробиране на новата такса. И призова кметовете да започнат пилотно въвеждане на модела поне в едно населено място от всяка община, за да се докаже неговата ефективност.

"Ситуацията с капацитета на сметищата е не по-малко тревожна. Данните показват, че след година и половина страната ще се изправи пред криза, тъй като няма да има къде да се депонират отпадъците.

В момента България депонира 60% от отпадъците си, при цел от едва 10% до 2035 г.", обясни екоминистърът. А рециклирането на битови отпадъци у нас е под 17%, при средно 48% за ЕС. Анаеробното разграждане и компостирането пък са едва на нива от 3%.

"Има нова наказателна процедура за липса на предварително третиране на отпадъците в регионалните депа", добави министърът.

По отношение на въвеждането на депозитната система тя бе категорична, че нито моделът на 100% държавна, нито този на 100% частна депозитна система ще проработи. "Целта е да се създаде справедлив модел, който да не натоварва финансово хората в отдалечените райони, като Родопите например", разясни тя.

„Времето е относителна величина, но няма как да го върнем. Трябва да действаме сега, за да не плащаме цената на забавянето по-късно", обобщи министърът