Съдиите на едно мнение с ПБ: гласуването за професионалната квота във ВСС да е по окръжни райони

След дебати, продължили два дни, правната комисия прие промените в съдебния закон на второ четете

Другата седмица те ще влязат и в пленарната зала

С тях се ограничава настоящият състав на ВСС да кадрува, с изключение на конкурсите за младшите магистрати

Както се очакваше, въпросът къде и как да се извърши гласуването за нов състав на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите, и как ще бъдат определени избирателните комисии, предизвика разгорещен дебат в правната комисия в Народното събрание. Втори ден депутатите в ресорната комисия гледат промените в съдебния закон, с които се уреждат важни детайли около избора на нови членове на кадровия орган, ограничава се кадруването на настоящия състав, чийто мандат изтече още през октомври 2022 г. и т.н.

В сряда комисията заседава почти до полунощ, в четвъртък дебатът също беше разпален. Шефката на правната комисия проф. Янка Тянкова не веднъж повтори, че ако дискусията продължава в същия дух, депутатите може отново да се приближат до нощта. На обсъждането бяха правосъдният министър Николай Найденов, шефовете на ВКС и ВАС - Галина Захарова, Тотка Калчева, Любомир Гайдов, и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, административни ръководители на апелативни съдилища, представители на съсловните организации на магистратите, омбудсманът. След повече от пет часа дебати промените в съдебния закон бяха приети на второ четен от правната комисия. Другата седмица той ще влезе в пленарна зала.

По отношение на това къде да се извърши гласуването от професионалната квота има две предложения. Едното е на "Прогресивна България" и то е това да стане в окръжните съдилища, а за следователите, които са по-малко като бройка, в апелативните.

Второто беше на "Продължаваме промяната". И то гласуването да става по петте апелативни района. Третото беше на "Демократична България"- гласуването да е в София, но те подкрепиха предложението на ПП.

Според ПП и ДБ в малките райони, където съдиите са по-малко, тайната на вота можела да бъде лесно накърнима. Според другото мнение - на "Прогресивна България", няма опасност за вота, това били уважавани хора и щели да проведат справедлив изборен процес. Иван Вачев от ПБ обясни, че трябвало да се намери баланс между тайната на вота и избирателната активност. Според него в рамките на окръжните съдилища можело да се запази тайната на вота. А пък следователите, които са малко, щели да гласуват по апелативни райони. Той предложи административните ръководители да не остават в сградите след гласуването.

Шефката на правната комисия проф. Янка Тянкова посочи, че с нея се свързали много съдии от Велико Търново. Те й казала, че ако гласуването е по апелативни райони, повечето няма да отидат да дадат своя вот. Преобладаващото становище на съдиите било това.

"Проф. Тянкова, искрено пожелавам вашето вътрешно убеждение да не се размине с крайните резултати", контрира Велислав Величков. Според Атанас Славов от ДБ с гласуването по апелативни райони щяла да се влоши, а не подобри действащата законова уредба.

Правосъдният министър Николай Найденов беше категоричен, че истината, е че по-голямата част от магистратите искали гласуването да е по електронен път и затова не бивало да се избягва фактът, че ВСС не е създал необходимата организация за електронно гласуване.

Шефката на ВКС Галина Захарова припомни, че мнението на върховните съдии е да се гласува с хартия по окръжни съдилища. И добави, че отлично познава съдебната власт и методите за влияние. "Те са фини и деликатни, те не зависят от единоначалието", каза тя. Като посочи, че влияние може да се осъществи и дори гласуването да е само в София. Съдия Захарова изтъкна, че съществували реални причини съдиите да не гласуват и много важно било да има масовост в гласуването. Само така щяло да се преодолее влиянието.

Зам.-шефката на ВКС Тотка Калчева също обяви, че влиянието не става с присъствието на административния ръководител в деня на избора. Тя обясни и какво се е случило при гласуването от професионалната квота през 2022 г. , когато в сградата на ВАС влизат 20 души, а 200 достъпват до системата. Този избор беше отменен тогава от Народното събрание, въпреки че имаше съдебно решение. Съдия Калчева разясни, че не ставало дума за гласуване, а за достъпване. Самата тя три пъти влизала в системата, за да види как работи.

Велислав Величков пък припомни какво е доверието на българските граждани към съдебната система.

"Ако изборите са в София разходите ще бъдат над 1 млн. евро", изчисли шефът на Варненския апелативен съд Марин Маринов. "Кому е нужно да се харчат тези бюджетни средства", попита той.

Велислав Величков отново се върна към темата за зависимостите, Нотариуса и Пепи Еврото, и увери съдия Маринов, че ако във ВСС не бъдат избрани хора със зависимости, щял да му се извини. Но попита дали той ще дойде при него, да пият едно кафе, ако се окаже прав.

Сложен въпрос се оказа и как ще се определят избирателните комисии. Атанас Славов попита каква е логиката магистратите да пътуват до София, за да присъстват на общите събрания, където ще се определят комисиите, а после да си гласуват по родните места. В дискусията се появи мнение, че правилата може детайлно да се изработят от настоящия ВСС. На което Велислав Величков зададе риторичния въпрос не се ли притесняват депутатите този съвет да приема правила. Любомир Талев от правосъдното министерство припомни, че в закона се казва, че правилата се определят от ВСС. Съдия Марин Маринов припомни, че избор с бюлетини се е правил и сега. Янка Тянкова също посочи, че е на мнение, че рамката е в закона.

Велислав Величков попита кой ще охранява бюлетините, как те ще се транспортират. За това той предложи да се създаде работна група от народни представители, върховните съдилища, прокуратурата и следствието, която в рамките на един ден да изготви вътрешните правила, по който ще се организира избора. Предложението не беше прието, но правосъдният министър се пошегува, че се създавало впечатлението, че трябва да пазят изборите за ВСС от организирана престъпна група.

В крайна сметка депутатите гласуваха, че в 14-дневен срок от влизането на закона в сила , Пленумът на ВСС, да изработи правилата.

Правната комисия прие още, че общата численост на съдии, прокурор и следователи, както и на администрацията и на органите на съдебната власт и на администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората, на Националния институт на правосъдието, установена към датата на влизане в сила на закона, не може да бъде увеличавана до избора на нов ВСС.

Мнозинството прие още, че и.ф. главен прокурор или временни шефове на ВКС и ВАС ще се избират от пленума на ВСС с 13 гласа. Атанас Славов от ДБ предложи гласовете за и.ф. шефове ВКС и ВАС да се избират с повече гласове, защото при 13 можело да се окаже, че при избора им не е участвал нито един член на ВСС, избран от съдии. Любомир Гайдов, който е и.ф. шеф на ВАС, предложи номинации за временни ръководители на ВКС и ВАС да правят и пленумите на двете върховни съдилища.

От ДБ предложиха искания за предсрочно освобождаване на главния прокурор да правят министърът на правосъдието, председателят на ВКС, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, не по-малко от трима от членовете на пленума на Висшия съдебен съвет, омбудсмана, не по-малко от една пета от народните представители, Висшият адвокатски съвет. Предложението им не беше прието.

Категорично против включването на омбудсмана в поредния списък се обяви настоящият омбудсман Велислава Делчева. Според нея институцията била включена по инерция. Тя подчерта, че това е една независима институция и добави, че омбудсманът е самостоятелен орган, той не контролира нито прокурорски, нито съдебни актове. Димитър Петров от ПБ обяви, че те няма да подкрепят това предложение и попита защо такава уредба не е предвидена и за председателите на ВКС и ВАС.

Любомир Талев от правосъдното министерство също обяви, че не подкрепят предложението в този вид. Той подчерта, че е безспорно, че министърът на правосъдието има право да прави такова искане, а що се отнася до останалите например адвокати, имало конфликт на интереси, по отношение на народните представители имало вмешателство и се нарушавал принципа за разделението на властите, и напомняло за конституцията от 1971 г., когато главният прокурор се избирал от Народното събрание.