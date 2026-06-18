Румен Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет в Брюксел днес и утре

Министър-председателят Румен Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 18 и 19 юни в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В белгийската столица държавните и правителствени ръководители ще обсъдят ключови международни и европейски теми, включително Многогодишната финансова рамка (2028-2034), конкурентоспособност и геоикономически предизвикателства, европейска сигурност и отбрана, Украйна, Близък изток. Лидерите ще приемат също така заключения по темите миграция, наркотици, разширяване и реформи, Република Молдова и Западни Балкани.

Днес по повод новия 21-ви пакет от санкции на ЕС срещу Русия Радев заяви: "Войната в Украйна отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега започва да засяга и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи е приключило. България винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката".

"Няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика. Ще разберете днес как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги", добави той.