Спорът за кариерата в Горнослав тръгва отначало, връща се в Административния съд в Пловдив

Друг състав ще трябва да разгледа отказа на Общинския съвет в Асеновград да разреши изработването на подробен устройствен план

ВАС върна в Административния съд в Пловдив казуса с отказа на Общинския съвет в Асеновград да разреши изработването на подробен устройствен план и да одобри техническото задание за кариерата в Горнослав. Това поиска концесионерът - фирма "Запрянови 03", но срещу идеята на мястото да бъдат добивани инертни материали се обявиха хората от селата Горнослав, Червен, Долнослав, Тополово и Орешец.

Отказът на местния парламент в Асеновград да даде зелена светлина на намерението е с дата 21 май 2025 г. Концесионерът обжалва, Административния съд в Пловдив отмени решението на съветниците заради липсата на мотиви и последва ново оспорване - във ВАС. Върховните съдии намират решението на колегите си в Пловдив за неправилно, защото мотиви има - в хода на дебатите в Общинския съвет в Асеновград има много изказвания за необходимостта от опазване на природата в зоната, където се планира кариера, че става дума за горска територия, че там се развива туризъм, в района са паркът „Червената стена", хижа „Марциганица", пещерата „Добростански бисер" и др.

Така делото тръгва отначало. Паралелно тече и друга процедура - в Министерството на околната среда и водите, и тя е обявяване на зоната за защитена. Тя е започната от служебния министър Юлиян Попов и ако бъде финализирана, кариера край Горнослав няма да има.