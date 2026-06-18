Александър Пулев: Ново звено ще координира инвеститори и общини

В рамките на месец правителството започна консолидация на всички инвестиционни политики и структури под едно ръководство. Създадено е Централно координационно звено, което ще служи като единна точка за контакт за стратегически инвеститори и общини. Това звено ще координира работата между различните министерства и агенции, спестявайки на местната власт необходимостта да обикаля институциите поотделно за различни разрешителни. Още следващата седмица ще бъде свикан първият Инвестиционен съвет под егидата на премиера Радев.

Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в НДК.

По думите му два са основните приоритета в предстоящата работа на съвета: Намаляване на административната тежест за бизнеса и нова законодателна инициатива за публично-частно партньорство, която да мобилизира частен капитал за подобряване на транспортната свързаност и изграждане на индустриални зони.

Паралелно с това в Министерството на иновациите се създава център на компетенции за дигитална трансформация, насочен към подобряване на публичното обслужване и повишаване на производителността на малките и средните предприятия. Министър Пулев подчерта критичното значение на синхрона с местната власт за усвояването на над 3 милиарда евро по европейски програми до ноември. Той акцентира върху Фонда за справедлив преход и необходимостта от качествени проектни предложения от регионите.

Той представи и конкретни инструменти за финансово подпомагане, които да бъдат от помощ на общините:

Българска агенция за инвестиции (БАИ)

"Когато проект бъде сертифициран от БАИ, държавата предоставя директни финансови стимули за довеждаща инфраструктура (пътища, кръстовища) и за създаване на нови работни места. Издаването на сертификат клас „В". Този инструмент позволява на общините да ползват средства директно от централния бюджет за насърчителни мерки. Вече 136 общини имат приети наредби, с които могат да се възползват от този сертификат. Сертификацията осигурява и по-лесен режим за придобиване на общински имоти от инвеститорите Мерките на БАИ успешно насочват капитал извън столицата. През 2026 г. 8 от 9 сертифицирани проекта са извън София, а през 2025 г. те са били 13 от общо 17", разясни вицепремиерът.



Българска банка за развитие (ББР)

ББР се превръща в основен инструмент за въвеждане на националните политики за насърчаване на регионите и инвестициите. Като част от административната реформа, банката се прехвърля от Министерството на финансите под юрисдикцията на Министерството на икономиката. Създаден е консултативен съвет, в който общините имат глас и участват директно в структурирането на новите финансови инструменти. Предвижда се и увеличение на капитала на банката на пазарни принципи, а не чрез централния бюджет. Към юни 2026 г. банката е обслужила 239 общини и е разплатила 416 милиона евро. Инструментите на ББР покриват широк спектър от нужди - саниране по Плана за възстановяване и устойчивост, етажна собственост, ВиК проекти, както и нови програми за общински болници.

Фонд за градско развитие

"Това е нов инструмент, структуриран през Фонда на фондовете, който се очаква да бъде наличен за кандидатстване до дни. Фондът разполага с публичен ресурс от близо 100 милиона евро, който ще се управлява с помощта на три избрани търговски банки. За разлика от предишни версии, новия фонд предлага не само нисколихвени заеми, но и грант (безвъзмездна помощ) до 40% от стойността на проектите. Ресурсът е насочен почти ексклузивно към общините. Средствата могат да се използват за

спортна, социална и културна инфраструктура, инвестиции в по-малки индустриални зони и паркове, проекти с висока добавена стойност за местните общност.

В заключение министър Пулев увери, че държавата е с протегната ръка към общините, за да се гарантира растеж и устойчиво развитие на всеки регион.