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Задържаха пловдивчанка, представяла се за лекар и предлагала холистични терапии

24 часа Пловдив онлайн

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Светлана Войникова Снимка: zdravenportal.com

Предлагала лечение на дискова херния, астма, високо кръвно налягане, хормонални и метаболитни нарушения

47-годишната пловдивчанка Светлана Войникова е задържана и обвинена в практикуването на медицинска професия, без да има нужното образование за това, съобщиха от прокуратурата. Тя била собственик на център за холистична медицина и се представяла за лекар, въпреки че не притежава медицинска диплома и не фигурира в списъците на Българския лекарски съюз. ТВ официалния сайт на въпросния холистичен център обаче е обявила различни изследвания и терапии, чрез които може да повлияе положително върху здравословното състояние на хората. Сред множеството заболявания, на които предлагала лечение, са дискова херния, астма, високо кръвно налягане, хормонални и метаболитни нарушения, стерилитет, наднормено тегло и тютюнопушене.

Задържана е във вторник при съвместни действия с представители на Регионална здравна инспекция  в кабинета си, докато прилага процедури. Установени са и няколко пациенти, от които са снети обяснения. При претърсването от помещението са иззети документация, печати, голяма парична сума и медикаменти, чийто състав и предназначение предстоят да бъде проверени. 

Светлана Войникова мярка за неотклонение „гаранция" в размер на 2000 евро.

Светлана Войникова Снимка: zdravenportal.com

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