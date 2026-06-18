Задържаха пловдивчанка, представяла се за лекар и предлагала холистични терапии

Предлагала лечение на дискова херния, астма, високо кръвно налягане, хормонални и метаболитни нарушения

47-годишната пловдивчанка Светлана Войникова е задържана и обвинена в практикуването на медицинска професия, без да има нужното образование за това, съобщиха от прокуратурата. Тя била собственик на център за холистична медицина и се представяла за лекар, въпреки че не притежава медицинска диплома и не фигурира в списъците на Българския лекарски съюз. ТВ официалния сайт на въпросния холистичен център обаче е обявила различни изследвания и терапии, чрез които може да повлияе положително върху здравословното състояние на хората. Сред множеството заболявания, на които предлагала лечение, са дискова херния, астма, високо кръвно налягане, хормонални и метаболитни нарушения, стерилитет, наднормено тегло и тютюнопушене.

Задържана е във вторник при съвместни действия с представители на Регионална здравна инспекция в кабинета си, докато прилага процедури. Установени са и няколко пациенти, от които са снети обяснения. При претърсването от помещението са иззети документация, печати, голяма парична сума и медикаменти, чийто състав и предназначение предстоят да бъде проверени.

Светлана Войникова мярка за неотклонение „гаранция" в размер на 2000 евро.