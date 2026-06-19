Талантливата Рая Белчева събира овации по международните сцени

Едва 12-годишна, Белчева Рая вече притежава внушителна колекция от заслужени награди в областта на изкуствата. Родена е и живее в гр. Монтана. Завърши с отличен успех 6-ти клас на Природо-математическа профилирана гимназия "Свети Климент Охридски", гр. Монтана. Математиката е един от любимите и предмети, разказва майка й Николета Белчева.

От много малка я интересуват различни сфери на изкуството, има усет за такт, за цветоусещане. Като по-малка беше непримирима, дете, което не седи на едно място, дори палава, но "вадеше душата" на родителите, кака си и близките си, с памук. Беше и дадена възможност да насочи енергията си навсякъде, където пожелае, за да "укроти" този дух в посока на позитивна, ползотворна и градяща енергия, която да я формира като личност.

Занимава се с пеене още от детската градина, била е някъде на около 4-5 г., откогато посещава Обединен детски комплекс "Ние, врабчетата", гр. Монтана, с вокални педагози г-жа Миглена Георгиева, г-жа Латинка Боева и г-жа Христина Николаева. Обича да пее и го прави всекидневно и у дома.

От 7 годишна изучава магията на клавирното изкуство, а именно свири на пиано при г-жа Нина Петрова, преподавател в Обединена школа по изкуствата "Добри Христов", гр. Монтана. Харесва и да създава музика и да радва околните. Често умишлено свири привечер, изнася концерти на съседите, защото знае, че за тях е удоволствие да слушат.

Рисуването също е една нейна страст, с която Рая изпълва времето си. От няколко години посещава Студио за изобразително изкуство "Рени Арт", гр. Монтана, със създател г-жа Рени Петрова и към днешна дата с ръководител артпедагожката Таня Василева.

На 3-4 години Рая появяваше интерес и към чуждите езици, сама си научаваше думи от детските предавания.

Имало е периоди, в които Рая Рoсен Белчева се е занимавала едновременно с 6-7 дейности – пеене, пиано, народни танци, изобразително изкуство, математика, изучаване на езици.

Рая е участвала в различни концерти и конкурси, като разбира се винаги е имала сценична треска и е излизала на сцената с голямо вълнение. Получавала е признания за труда и от национални и международни конкурси, като едни от най-запомнящите се за Рая в последните години, разбира се са присъствените конкурси като:

- Световен шампионат по сценични изкуства, Рим/Остия , Италия, 09.2024 г. –с I –во място ПИАНО;

- Международен клавирен конкурс "Неравноделно" – ПИАНО, гр. София, 2025 г. – с I – во място;

- Национален клавирен конкурс "ОРИОН" – ПИАНО, гр. София, 2025 г. – с II-ро място;

- Първи международен арт конкурс "Балкански славей", 2025, – ПИАНО И ВОКАЛ, гр. Дряново – с I –во място пиано, II-ро и III-то място вокал, в две категории;

- Националния фестивал на школите по изкуства – ПИАНО, гр. Пловдив – с I-во място /2024 г. и 2025 г./;

- XLIV Международен фестивал на изкуствата "Утринна звезда", гр. Банско, 2025, с с I –во място ПИАНО и III-то място ВОКАЛ;

- Втори детски фестивал за любители инструменталисти, 2026, гр. Пловдив, ПИАНО, с най-високо отличие – награда Брависимо;

- "Нови гласове, песни и изкуства", гр. София, 2026 г. – с I-во място по изобразително изкуство, ГРАН ПРИ с ВОКАЛ и Първа Гран с ПИАНО;

И онлайн конкурси:

- Malta International Music Competition 2026 Piano, ПИАНО, с I-во място;

- International Organizer Festivals-Contest "MUSICALADA" – ПИАНО, Испания, 2024 г., 2025 г., 2026 г. – с I-ви и II-ри места;

- World WNYLE Piano Festival 2025 Mikhailichenka Piano - ПИАНО Финландия, 2025 г., Един от финалистите от 4 етапа на конкурса и класирана финално на 9-то място;

- 5TH LONDON YOUTH INTERNATIONAL PIANO COMPETITION Online-ПИАНО, Лондон,.2025 г., ПИАНО, с II-ро място;

- Седми международен музикален конкурс за изпълнители "ТРЯВНА АРТ ФЕСТИВАЛ"- ПИАНО, гр. Трявна,2025 г., ПИАНО, с I-во място;

- International Art Festival „Abanico", гр. София, 2026, с I-во място ПИАНО, II-ро място ВОКАЛ

и др.

На база постигнатите резултати в последните две години Рая е носител на годишна стипендия /за 2024 г. и за 2025 г./ в област "Изкуство" на Община Монтана.

През 2026 г. също има множество участия в конкурси, но най-вълнуващата изненада за нея бе, че е отличена от Фондация "Йордан Камджалов", във връзка с участието и в XVI национален ежегоден Kонкурс за млади творци на Фондация „Йордан Камджалов". В подкрепа на развитието и са и предоставени възможности за развитие, които да обогатят и подпомогнат доразгръщането на потенциала и.

От няколко години се занимава и с народни танци. Участва със съставите в национални и международни фестивали и конкурси.12 годишната Рая Белчева от вокално студио "Детски смях при ЦПЛР ОДК "Ние, врабчетата" в Монтана е носителят на голямата награда GRAND PRIX в раздел "Вокал" на XXII Международен вокално-инструментален конкурс "Нови гласове, песни и изкуства", проведен на 13 и 14 юни в София. Организатор на събитието е сдружение "Евтерпани" в столицата. Талантливото момиче бе отличено още с първа ГРАН награда - малкото Grand Prix в своята възрастова група при инструменталистите. Рая изучава пиано в ОШИ "Добри Христов" в класа на г-жа Нина Петрова. Първа награда тя получи и за своя рисунка в раздел "Изобразително изкуство"! В тънкостите с четка и молив я напътства г-жа Таня Василева в студио "РениАрт".