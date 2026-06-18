Мъжът, опитал да задигне колата на полицай с дете в нея, в ареста посегнал сексуално на съкилийник

Мъжът, oпитал да задигне колата на полицай, докато детето му е в нея, се разследва за полово посегателство, докато е бил в ареста. Това съобщи Александра Стефанова от Софийската районна прокуратура. Случаят не е нов, а е от времето, когато 22-годишният рецидивист е бил задържан по друго разследване. Тъй като в арестите винаги държат само мъже или само жени, то бандитът е посегнал на човек от своя пол. Той има и присъда за полово посегателство, но Стефанова не уточни каква.

Вчера около 17 часа 22-годишният мъж опитал да краде от обект, в който се съхраняват атракциони в Борисовата година. Бил с шапка и маска, а собственикът го видял и подгонил през парка. Гонката продължила до през бул. "Цариградско шосе" до печатницата. Там мъжът се качил в колата на жена. Казал й да тръгне, но от вида му тя се вцепенила и не потеглила, разказа зам. шефът на 1-о РУ комисар Стефан Попов. Затова мъжът излязъл от колата и извадил щанга.

Тогава се насочил към втори автомобил, в който били полицай и детето му. Мъжът казал на полицая да тръгва. Криминалистът излязъл от колата, за да го задържи, а през това време рецидивистът седнал на мястото на шофьора и опитал да тръгне. Дори бил на косъм да удари полицая. Той се легитимирал и вероятно то стреса бандитът спрял. При задържането му се наложило да се използва лютив спрей, обясни Попов. И посочи, че по време на 10-минутното преследване никой не е опитал да спре бягащия мъж.

По време на обиска в него са открити малки количества марихуана и амфетамини. Проверяват го и за кражби, станали вчера преди гонката.

Прокуратурата е обвинила мъжа за 4 престъпления. Те са за принуда, кражба на кола със заплаха, заплаха за убийство и каране дрогиран. Най-тежкото наказание е до 12 години затвор, предвижда се и конфискация на до половината от имуществото му, обясни Стефанова. И посочи, че мъжът вече е лежал в затвора за кражби, наркотици дори и за нарушаване на половата неприкосновеност на други лица. Тя не посочи колко години е бил зад решетките, само каза, че било над година.

Мярката за неотклонение на бандита ще е в събота.