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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23068736 www.24chasa.bg

Зам.-министър Чакъров: Няма да има орязване на средства по Стратегическия план за земеделие

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Иво Димов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград, екоминистърът Росица Карамфилова, регионалният Иван Шишков, на икономиката Александър Пулев и зам.-министърът на земеделието Красимир Чакъров (от ляво на дясно) по време на срещата на местната и централната изпълнителна власт в НДК.

Министерството на земеделието ще продължи да провежда последователна политика за инвестиции в селските райони, като основният инструмент за това остава Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони, стана ясно от думите на Красимир Чакъров, зам.-министър на земеделието от националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в НДК. 

Чакъров постави и три ключови приоритета на министерството в рамките на настоящата година. 

"Първият основен приоритет е свързан с договарянето в най-кратки срокове на проектите от третия прием по интервенция Г6 - "Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони". Това е критична стъпка за осигуряване на приемственост и ефективно използване на ресурсите по плана. Вторият приоритет е насочен към засилване на съвместната работа между Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ), екипа на министерството и общините в селските райони, Осигуряване на средства за безлихвени заеми", обясни той. 

И отправи важен апел към местната власт. "Усилията на общините трябва да се насочат към своевременно подаване на проведените обществени поръчки към ДФЗ за последващ контрол. Към момента, от 198 подписани договора с общини през 2025 г., 108 общини все още не са подали своите процедури, което е необходимо за заявяване на авансови плащания в рамките на тази година", обясни Чакъров. 

"Третият приоритет е публикуването, до края на този или началото на следващия месец, на указанията за изготвяне на проекти по стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Това ще позволи на МИГ-овете да стартират приеми, като за общински проекти чрез тях са предвидени малко над 93 милиона. 

"Министерството уверява представителите на местната власт, че процедурите по изменение на Стратегическия план, свързани с недопускане на загуба на средства за 2025 г., почти приключват. Благодарение на положените усилия няма да се стигне до намаляване на средствата по приемите, за които вече са подадени проектни предложения", увери зам.-министърът. 

Иво Димов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград, екоминистърът Росица Карамфилова, регионалният Иван Шишков, на икономиката Александър Пулев и зам.-министърът на земеделието Красимир Чакъров (от ляво на дясно) по време на срещата на местната и централната изпълнителна власт в НДК.

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