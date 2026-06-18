Кметове категорични: Не ни интересува, че няма пари, ще намерите. Улиците стоят разкопани

"Най-големият ни проблем е измисленото Приложение 3 от бюджета. Вие разбирате ли, че има разкопани улици, тротоари и всичкото е на нашата глава и не може да ни казвате "Пари няма". Ще се намерят. Ще се увеличат заемите, които ще тегли държавата. Но ние не може да си оставим и улиците, и тротоарите, и хората без вода", категоричен бе председателят на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов, който се обърна към изпълнителната власт.

"Освен това - миналата година всички ние се сблъскахме с пожари и бедствия. Тази година започнаха наводненията. С премиера съм говорил още от първия ден по отношение на комисията по бедствия и аварии, която вече е създадена, но ние всички знаем, че там сметката е куха и нулева, защото всичко това по време на тези четири месеца, от 19 февруари, изчезна незнайно къде. И вие много добре в момента го знаете. Как, ми кажете вие, да се оправяме при условие, че идват пожарите? Да речем, че спряха наводненията. Всичкото това е на нашата глава и на нас всеки ни тропа на вратата?", ядоса се той.

Панов обеща пред колегите си кметове, че всички важни предложения, спешни, приоритизирани, които идват от общините, ще ги поставя на Министерски съвет всяка сряда.

От миналата година, септември започна санирането на блоковете. 35% в държавата, в общините, има неизпълнени блокове. Ние днес искаме конкретно да разберем тези срокове ще бъдат ли удължени до 15 август. Интересуват ни тези договори, защото тези пари после трябва да ги плащаме ние, общините. Това го обясних и в доклада си все още в първия панел. И всички ние сме притеснени, не можем да спим, ако си мислите, че ни е спокойно, защото тези нерви от смяна на правителство в правителство се трупат на нашите глави, а гражданите искат решения, бързи, ефектни", продължи Панов.

"Искам да обърне внимание на Приложение 3, сроковете за саниране на блоковете да бъдат удължени, за да не провалим програмата. Тя ще се трупа и на вашия имидж тогава. И другото нещо, което е много важно да обърнете внимание, е на канцеларското мислене. Навсякъде в министерствата, в агенциите, във ВИК дружествата, в изпълнителни агенции и така нататък. Научете ги да вземат решения - директори, началници на отделите за министрите, а не да ви ги стоварват на вас всичките неща и вие да се чудите какво да правите, защото стават много", обърна внимание той.

Но пак ви казвам, до следващата сряда ние ще искаме решение за тези въпроси. За Приложението 3 - да знаем, че няма пари, ще се търсят пари, но тези проекти, които са стартирали, които са разкопани, които в момента се работят, те не може да ги зареждат кметовете и да кажат държавата не ми дава пари, коментира Панов.

Регионалният министър Иван Шишков му отговори, че така или иначе е взето решение решение, че до 31 юли се удължава срокът за саниране. Не можем повече. Тоест това е. Така че този срок си го имате. Той е съвсем нормален и постижим", каза той.