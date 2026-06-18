Деца бежанци разказват за мечтите си с рисунки от изложба в Народното събрание

По инициатива на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, в Народното събрание бе открита изложбата "Нарисувай ми мечта". Тя е по случай 20 юни - Световния ден на бежанците.

Експозицията представя 100 детски рисунки от едноименния конкурс, посветен на Деня на детето - 1 юни.

"Силата на едно общество се измерва с отношението към най-уязвимите – децата. Ние от "Прогресивна България" застанахме зад тази инициатива, защото в рисунките видяхме очите и сърцата на децата, преминали през ужаса на войната. Но, видяхме и мечтите им", каза доц. Александра Вълчева от ПБ, която откри изложбата.

Заедно с Иван Иванов от агенцията за бежанците доц. Вълчева връчи наградите на победителите в конкурса в три възрастови категории. Отличени бяха деца от Афганистан, Египет, Иран, Сирия и Украйна. На откриването на изложбата присъстваха и експерти от Международната организация по миграция, БЧК и УНИЦЕФ.

"Солидарността, съпричастността, милосърдието, доброволчеството не са даденост, с която човек се ражда – те се възпитават. Затова инициативи като тази са важни и превръщат събитието в кауза, а грижата за децата - в устойчиви политики, които да надграждаме. За да даваме бъдеще – тук, в България", каза още Вълчева.

"Рисунките на децата бежанци разказват истински истории – истории за копнежа им за мир, дом, семейство, слънце, звезди. Но и разказват за болката, за страха – в тези рисунки небето е черно. Толкова крехки деца, а толкова силни мечти", заяви тя и поздрави децата, участвали в конкурса.

"Казват, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, затова и вие не спирайте да мечтаете, да израствате с мечтите си и да променяте света! Тук, в България или другаде по света. Вярвам, че по този начин, вие правите светът около себе си едно по-добро място. Техните рисунки ще останат с нас едва няколко дни, но съм сигурна, че посланията им ще трогнат сърцата ни завинаги", категорична бе Вълчева.

Тази година се навършват 75 години от приемането на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. Тя защитава правото на убежище и безопасност на всеки, който бяга от конфликти и преследване. Тазгодишното мото на Световния ден на бежанците е "Докато всеки е в безопасност".