Министър Вълчев: Във всички степени на образователната ни система има множество проблеми

"Трябва откровено да признаем, че има проблеми в образованието и то във всички степени - в предучилищната, в началната, в средното образование. Във висшето също, но не толкова тежки"

Това каза министърът на образованието проф. Георги Вълчев по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Като най-голям проблем проф. Вълчев отбеляза неравнопоставеността на училищата. "Има разширяващата се ножица между добрите училища и тези, които не дават достатъчно добра подготовка. Регионалните различия не поставят децата в равнопоставени условия", заяви министърът и допълни, че не обвинява учителите за този факт.

"В следващите години действително трябва да успеем да вдигнем общото ниво на образователната ни система, да предоставим нормална грижа. И една от амбициите ни ще бъде най-напред да събираме обективна информация", заяви още проф. Вълчев и подчерта, че в периода на демографска криза е много важно да се обърнем към образованието.

"Един инвеститор най-напред се интересува какъв е човешкият потенциал, може ли да събере съответната инвестиция нужната работна ръка, за да стане ефективно това предприятие, трябва да си даваме сметка, че всичко това е свързано с образованието", добави министърът.

"В следващите години ще продължаваме да работим за подобряване на материалната среда, но това не решава проблемите", категоричен е министърът. Той допълни, че най-напред трябва да се възстанови загубената връзка между семейството и образованието.

"Насади се схващането, че семействата са клиенти на образователната система, плащат данъци и образователната система трябва да се справи с всички дефицити. Ако ние не възстановим това доверие и семейството не стане съюзник на образователната система, както и да я променяме, резултатите няма да са добри" коментира проф. Вълчев.

Той обърна внимание, че в някои региони родителите работят в чужбина и семейството отсъства. "Трябва да намерим механизми, чрез които да преодолеем този тежък дефицит, за да може децата действително, както останалите там, където семейната среда ги подкрепя, да могат успешно да вървят по отделните степени на образователната ни система", заяви той.

"Трябва да прекратим модела на заучаване на знания, които бързо изчезват, тъй като децата не са мотивирани и не виждат смисъл да помнят неща, които не им вършат работа", обърна внимание министърът и напомни: "В миналото имаше добре изградени техникуми, те бяха ориентирани и съобразени с икономическия профил на общините. Това нещо се загуби".

"Давам си сметка за степента на предизвикателството, пред което сме изправени, но ако искаме като общество в следващите години да тръгнем напред, трябва да намерим решения", заяви категорично проф. Вълчев и подчерта партньорството с общините.

"Самият аз поемам ангажимента да мина през всички големи райони. Ще направим срещи с регионалните управления на образованието, ще направим срещи с местните власти, ще направя срещи и с училища, за да видим добри практики, къде има какви проблеми имат", обеща министърът. Като особен фокус на работата си по места посочи малките училища.