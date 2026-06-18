Баща откри мъртъв сина си в Русе, вероятно загинал след епилептичен припадък

38-годишен мъж е бил открит мъртъв от баща си в дома си в Русе.

Според аутопсията, извършена от съдебния лекар черепно-мозъчна травма е причинила смъртта му. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в крайдунавския град, под чието ръководство се води разследването на случая.

Безжизненото тяло на мъжа с инициали А. В. е открито на 17 юни от неговия баща. След няколко неуспешни опита да се свърже с него по телефон, той отишъл до дома, в който синът му живеел сам. При влизане в жилището видял по пода, дивана и спалнята червеникави петна, които оприличил на кръв. Намерил сина си да лежи безжизнен на пода в банята и веднага подал сигнал на телефон 112, съобщиха още от прокуратурата.

От обвинението уточниха, че починалият е страдал от различни заболявания, най-тежкото от които е епилепсия, с чести припадъци.

В присъствието на поемни лица и съдебен лекар на жилището и на тялото на починалия мъж е извършен оглед. Иззети са за изследване биологични следи и са назначени експертизи. Работи се по всички версии. На този етап основната е самонараняване при падане от собствен ръст в резултат на епилептичен припадък, уточниха от прокуратурата, като добавиха, че работата по случая продължава. Провеждат се разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи.