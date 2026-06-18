Остава в ареста шофьорът, убил 18-годишна украинка на пешеходна пътека в Слънчев бряг.

Тежкият нцидент е станал около 19.45 часа на 15 юни. Автомобилът е управляван от 22-годишен шофьор. По първоначални данни той е блъснал младата жена, докато тя е пресичала на пешеходна пътека. Вследствие на удара момичето е починало. По данни на държавното обвинение, 22-годишният обвиняем М.Г. е е нарушил правилата за движение по пътищата и е загубил контрол над превозното средство.

Съдът прие, че на този етап от разследването може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. За деянието законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 10 до 15 години, тъй като се касае за тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Предстои да бъдат изготвени химико-токсикологични изследвания на кръвната проба на обвиняемия, както и съдебна автотехническа експертиза, която трябва да установи точната скорост на движение на автомобила към момента на катастрофата, съобщи БНТ.

След приключването на експертизите събраните доказателства ще бъдат анализирани с оглед на евентуална по-тежка правна квалификация на деянието. Според съда автотехническата експертиза следва окончателно да изясни механизма на инцидента и дали поведението на водача представлява съзнателно поемане на изключително висок риск за живота и здравето на други лица.

Магистратите приеха, че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.