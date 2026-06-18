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Адвокатът на Пеевски подаде сигнал в прокуратурата срещу министър Демерджиев

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Хамид Хамид Снимка: Велислав Николов

Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Иван Демерджиев подаде адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид.

Причината за искането на проверката са по повод многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право, се казва в съобщението на ДПС.

Преди седмица Демерджиев обяви, че тече проверка на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски

"Една част от тези проверки е за разходи, които той е направил или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях", каза още министърът тогава

Адвокатът на Делян Пеевски посочва, че има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат "кошаревски" свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки "сигнали" и "свидетелства", за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент.

Хамид Хамид

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