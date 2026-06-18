Наталия Ефремова: Няма да допусна служители, които оказват подкрепа на хора, да бъдат освобождавани

Приоритет на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) остава запазването на капацитета на системата и подкрепата за хората, които ежедневно работят в пряк контакт с най-уязвимите граждани, каза министър Наталия Ефремова пред служителите от Агенцията за социално подпомагане (АСП) по време на годишната им среща, съобщиха от министерството.

„Няма да допусна служители, които оказват подкрепа на хора на първа линия или работят на гише, да бъдат освобождавани“, заяви тя.

Министър Ефремова изрази признателност към социалните работници за бързата реакция по време на наводненията в страната през изминалите седмици и усилията им при оказването на подкрепа на пострадалите семейства. Тя подчерта, че работата им е високо оценена от правителството и че държавата разчита на тях в кризисни ситуации. Вие сте огромна армия от специалисти – хора със сърца, които работят с кауза и на които гражданите могат да разчитат, обърна се Ефремова към служителите.

По време на срещата министър Ефремова обсъди с ръководството и служителите на Агенцията актуални теми, свързани с развитието на системата за социално подпомагане и предстоящите задачи пред институцията. Сред акцентите беше работата по Националната карта на социалните услуги и необходимостта от нейното ефективно прилагане в подкрепа на хората в нужда, пише БТА.

В рамките на дискусията бяха разгледани и подготвяните промени, свързани с индивидуалната оценка на потребностите на хората с установена намалена работоспособност, като беше подчертан стремежът за по-справедлив и ефективен модел на подкрепа, се посочва още в съобщението.

Заместник-министър Надя Клисурска също взе участие в събитието и поздрави социалните работници, че изпълняват коректно задълженията си и адекватно обслужват хората, които са потърсили подкрепа от тях. Тя добави, че пред АСП стоят сериозни предизвикателства, свързани с усъвършенстването на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания.

По време на срещата беше обсъден и напредъкът по изграждането на новата информационна система на Агенцията за социално подпомагане, която се разработва по проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

По-рано министър Ефремова заяви, че следва да се направи първо един много задълбочен функционален анализ на ситуацията с възнагражденията в държавната администрация.