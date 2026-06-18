Ще проверяват променян ли е пътят след катастрофата с Местан

Представители на Агенция „Пътна инфраструктура" ще трябва да предоставят информация дали са извършвани промени по пътя, пътната маркировка и организацията на движението в района на кръстовището край момчилградското село Загорско след катастрофата с участието на бившия политик Лютви Местан. Това реши Окръжният съд в Кърджали след продължило близо шест часа заседание по делото.

По искане на съда АПИ трябва да представи данни дали в периода от 14 април 2019 г. – датата на тежкия инцидент, до 21 ноември 2025 г., когато вещите лица са извършили заснемане с дрон за нуждите на комплексната съдебномедицинска и автотехническа експертиза, са правени реконструкции, промени в пътната маркировка или в организацията на движението на главния път Кърджали – Маказа в района на разклона за село Загорско.

По делото като подсъдими са привлечени Лютви Местан и Юсеин Ахмед. Тежката катастрофа стана на 14 април 2019 г. на кръстовището за село Загорско. При опит на Местан да се включи в главния път последва удар с автомобила на Юсеин Ахмед, който се движел от Кърджали по посока Маказа. При инцидента загина 6-месечно бебе.

В съдебната зала бяха изслушани вещите лица по назначената комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза. Заключенията им предизвикаха остри спорове между страните по процеса, а част от адвокатите оспориха изводите на експертите и настояха за назначаване на нова експертиза.

Съдът обаче остави без уважение искането за изготвяне на нова експертиза, както и искането за извършване на оглед на местопроизшествието. След приключване на разискванията магистратите приеха експертизата като доказателство по делото.

За събиране на допълнителните доказателства от АПИ делото беше отложено за 20 юли.