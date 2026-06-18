Министър Ивкова: Здравната инфраструктура и управлението на болниците са проблемите в здравеопазването

"Здравната инфраструктура, кадрите в здравеопазването, управлението на лечебните заведения за болнична помощ и развитие на извънболничната медицинска помощ са основните проблеми на здравната система."

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

"По отношение на здравната инфраструктура всички сте наясно с някои от проектите, които се изпълняват вече повече от шест години. Тук визирам специално проекта за спешната медицинска помощ. Той е стартирал с три години процедури на местно ниво по отношение на определянето на терени и издаване на съответните документи", заяви министърът и допълни, че въпреки това има забавяния по проекта. Най-вероятно те са породени от липсата на анализ преди разписване на проекта, смята Ивкова. Министърът разказа, че живущите в районите са били против обособяването на центрове за спешна помощ до техните имоти и това е забавило проекта.

Като друга причина за забавяне на проекта Ивкова посочи прекратяването на обществените поръчки. "Обявява се процедура за обществена поръчка, поради някакви причини се прекратява или строителят в даден момент отказва да продължи изпълнението на договора. В крайна сметка резултатът е или разбити улици, или разбити спешни отделения", категорична е тя.

Министърът напомни, че пред Европейската комисия основният аргумент за проекта е бил, че с него ще се осигури достъп от 98% на населението до спешна медицинска помощ и до по-качествени здравни услуги.

"Още през 2024 година беше решено, ако не бъде изпълнен индикаторът до края на същата година, проектът ще започне да се изпълнява с национални средства. Така се изпълнява и до момента", подчерта Ивкова и напомни, че крайният срок за изпълнението му е 31 октомври тази година.

"Общо от 235 обекта 135 са напълно завършени. Колегите, които отговарят за изпълнението на проекта, ми докладваха, че най-вероятно около 60 обекта няма да могат да бъдат завършени. За завършването на останалите 40 ще бъде направено всичко възможно", каза още Ивкова.

"Поех ангажимент да започна обиколки по места, защото, когато посетих в събота МБАЛ Перник, останах шокирана. Още повече бях шокирана от факта, че самата сграда на центъра за спешна медицинска помощ, която е изградена преди три години, не е въведена в експлоатация пак заради някакви процедури на местно ниво", заяви Ивкова и допълни, че е изпратила молба за съдействие на местно ниво.

По отношение на инфраструктурата министърът напомни и за проект в периода 2014-2020 година, който обхваща изграждане на къщички за деинституционализация на здравно-социалните грижи за деца.

"От 26 обекта са изградени 7. Още когато бях служебен заместник-министър на здравеопазването през 2023 г., колегите ми докладваха с проучване по места за причините, поради които не се изпълнява проектът. Сред причините за неизпълнение е съпротивата на местните", заяви Ивкова и обяви, че екипът и преговаря с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за завършването на проекта.

"Запозната съм с проблемите по отношение на управлението на лечебните заведения за болнична помощ на общинско ниво", заяви Ивкова и отправи въпрос към представителите на общините: "Какви добри практики към момента имате? Въобще има ли такива? Защото е много важно собственикът наистина просто да засили контрола. Това е първа стъпка, която може да бъде предприета.”