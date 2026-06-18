Висшият адвокатски съвет: Не сме провели "тайна" процедура за "Антикорупция"

В официална позиция Висшият адвокатски съвет отрече процедурата за избор на един от адвокатурата за член на създадената повторно Комисията за противодействие на корупцията (КПК) да е била "непрозрачна" и "тайна". Поводът е, че през последните дни се появиха подобни упреци от адвокати. Както е известно КПК вече ще се състои от петима - един ще бъде назначен от президента, по един трябва да бъде избран от общите събрания на двете върховни съдилища, парламента и Висшия адвокатски съвет. И за разлика от другите институции, които още са на етап правила, адвокатите не само ги изработиха, но вече имат и двама номинирани - Милена Калчева и Милен Шопов, а срокът за номинации приключи. Точно затова ги упрекнаха представители на гилдията.

От Висшия адвокатски съвет уточниха, че на 28 май провели редовно заседание, като дневния ред бил обявен на сайта им още на 21 май.

"Висшият адвокатски съвет провежда заседанията си публично за адвокати, като ги излъчва чрез видеострийм за всички адвокати в закритата секция на интернет страницата, с изключение на тези части от заседанията, в които се обсъждат лични данни или друга поверителна и защитена от закон информация", казаха от организацията. На това заседанието било предложено и единодушно решено да се насрочи извънредно заседание на 5 юни от 14,30 ч, с единствена точка „Приемане на процедурни правила от Висшия адвокатски съвет за провеждане на избор на член на Комисията за противодействие на корупцията".

Решението за насрочване на извънредното заседание било мотивирано не само с очакването законът да бъде обнародван и да влезе в сила до 5 юни, но и с обстоятелството, че приемането на правила е началният момент, от който зависят всички срокове в процедурата.

Висшият адвокатски съвет съобразил също, че далеч преди приемането на закона, била насрочена Национална конференция на адвокатурата от 5 до 7 юни, като в дневния ред било предвидено да се проведе среща на председателя, заместниците му и главния секретар с председателите и секретарите на всички 27 колегии. В началото на срещата била представена информация за процедурата за избора на член на КПК, както и за приетите правила и оповестяването им на сайта.

В този смисъл не отговаря на истината твърдението, че адвокатските съвети от страната не са информирани за процедурата и че тя е „тайна" и „непрозрачна", казват от ВАдС.

На 25 юни той щял да се произнесе дали допуска двамата кандидати - Милена Калчева и Милен Шопов. До 13 ч на 29 юни пък е времето, до което могат да им се пращат въпроси, а на 30 юни е изслушването.





