Шофьор на 15 г. заби фиата на баща си в стълб, спасяват тежко ранени с хеликоптери (Обзор)

Пет деца от Горна Оряховица са в болница - лекуват седналия зад волана и 12-годишно момче в столичния "Пирогов"

15-годишно момче със специални образователни потребности, без книжка и надзор взе ключовете за колата на баща си и тръгна да повози из квартала 4-ма приятели - на 12 и 14 г., в Горна Оряховица.

Среднощната разходка в нощта срещу 18 юни завърши в уличен стълб и 5 деца в болница. С два медицински хеликоптера най-тежко пострадалите момчета - на 12 и 15 г., бяха превозени от болничното летище на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" към "Пирогов". Лекарите в най-голямата ни спешна болница продължават борбата за живота им. Другите две пострадали деца остават в неврохирургията във Велико Търново, едно от момчетата е на домашно лечение.

Тежката катастрофа стана около 1,30 ч. 15-годишният Д. Д. взел фиата на баща си и го подкарал. В колата били още две деца на 12 г. и двама 14-годишни.

По първоначална информация

колата се е движела с висока скорост

по уличките в кв. "Гарата". На кадри от камери се вижда слалом между паркирани коли и после колата се забива в стълб. При огледа се оказало, че невръстният шофьор се е блъснал последователно в 2 леки коли, два контейнера за смет и е спрял в стълб и гаражна врата.

"Чу се трясък, светкавица, после токът спря

Едните момчета избягаха, другите ги извадиха пожарникари и спешни медици. Шофьорът беше заклещен, искаше да отворим вратата, но колата бе много смачкана и пожарникарите я рязаха. Той беше по-адекватен, друго момче бе в безсъзнание, заклещено между предната и задната седалка, целите в кръв", разказа пред "24 часа" собственикът на гаража.

На каралия колата е взета кръвна проба за алкохол и наркотици. Районната прокуратура във Велико Търново ръководи разследването. Направен е оглед в присъствието на автоексперт. Разпитани са свидетели и са назначени съдебномедицински, автотехнически и технически експертизи. Предстоят разпити на свидетели и нови експертизи, включително комплексна психолого-психиатрична експертиза на водача.

Според директора на кварталното основно училище "Св. Паисий Хилендарски" Авелин Драганчев невръстният шофьор бил дете със специални образователни потребности.

"Той учеше при нас преди 4-5 г., но спря да посещава училището. Трудно се работеше с него, не можеше да покрива образователните стандарти, трудно усвояваше. Помагаше му ресурсен учител. Докато беше при мен, не беше освидетелстван с някакво заболяване", обясни Драганчев.

И останалите от катастрофата са ученици в "Св. Паисий Хилендарски". По-малките вече са във ваканция, а 7-класниците на 17 юни са били на НВО по български език и литература. В четвъртък трябваше да са на училище, но се озовали в болница.

Педагозите ги определят като палави деца, но без противообществени прояви, поне в рамките на училище.

Остава въпросът кой позволи на тези момчета да са навън след полунощ

и остави ключа на колата достъпен за тийнейджъра. Бабата на Д. Д. твърдеше пред медии, че нищо не знае, докато чакаше пристигането на медицинския хеликоптер за внука й.

Наказание до 3 г. лишаване от свобода грози момчето, седнало зад волана, ако се стигне до обвинение. Също толкова и безвъзмезден труд в полза на обществото е предвидил законът за родител или настойник, оставил детето си без надзор и застрашил неговото здраве и развитие.