Бандит опита да задигне кола на полицай, докато дъщеря му е в нея, за да се спаси от гонка след неуспешна кражба (Обзор)

22-годишният рецидивист е осъждан за полово посегателство, разследват го и за сексуално престъпление срещу съкилийник

Рецидивист, посягал сексуално дори на съкилийник в ареста, опита да задигне колата на полицай, докато дъщеря му била в нея. Така опитал да избяга от преследване, започнало с опит за кражба в Борисовата градина в София. Тя била неуспешна, защото собственикът на обекта го видял и подгонил. За да избяга, бандитът хукнал пеша и дори преминал бул. “Цариградско шосе”, преди да нахълта в колата на жена, която от стреса не се подчинила на заканите. Така рецидивистът попаднал в колата на полицая.

Гонката се случила в сряда около 17 часа. Още преди нея има данни, че 22-годишният мъж е успял да направи няколко дребни кражби. За тях обаче тепърва ще се събират доказателства. Със сигурност се знае, че в късния следобед в сряда той пробвал да краде от обект, в който се съхраняват атракциони в Борисовата година. Бил с шапка и маска. Собственикът го видял и веднага го подгонил през парка. Преследването продължило 10 минути през бул. “Цариградско шосе” до поликлиниката на на ул. “Мизия”. За това време никой не опитал да спре бягащия крадец.

В опита си да избяга на ул. “Мизия” той се качил в кола, зад волана на която била жена. Бандитът ѝ заповядал да потегля. Тъй като бил с шапка, маска и качулка и вероятно от вида му тя се вцепенила, разказа зам. шефът на 1-о РУ комисар Стефан Попов.

Тогава мъжът излязъл от колата, а от раницата си извадил кози крак. Насочил се към втора кола и се качил на седалката до шофьора, без да очаква, че той е полицай. Служителят на МВР бил в автомобила с дъщеря си. Въпреки заплахата и нареждането да тръгва той не се стреснал, а излязъл от колата. Извадил служебното си оръжие и полицейската карта. Докато го правел, бандитът се метнал на шофьорската седалка и опитал да тръгне. Вероятно заради стреса, че е полицай, спрял на сантиметри от него.

През това време пристигнал и гонилият го собственик на обекта в Борисовата градина и двамата успели да задържат рецидивиста.

Полицаят е служител в Специализираните полицейски сили към СДВР. В колата с него е била неговата дъщеря, на около 7 години, описаха във фейсбук свидетели на случката. Според тях момиченцето проявило забележителен кураж и се държало напълно адекватно. Иванка Стоянова, която е заснела ареста, обаче разкритикува действията на полицията след ареста.

“Доколкото са клюките, е влязъл в грешната кола - на полицай! Обаче това основание ли е, след като е на земята с белезници, да го бият пред други деца? Не коментирам деянието му, а какво ще се случи с психиката на децата, включвам и моето, което също видя”, написа тя във фейсбук.

От полицията обясниха, че мъжът е буйствал, затова се наложило да ползват спрей, за да го задържат. При обиска у него са открити малки количества марихуана и амфетамини, подозренията са, че е бил дрогиран и затова не е бил адекватен.

Прокуратурата го е обвинила за 4 престъпления, разказа обвинителката от Софийската районна прокуратура Александра Стефанова. Те са за принуда, кражба на кола със заплаха, заплаха за убийство и каране дрогиран. Най-тежкото наказание е до 12 години затвор, предвижда се и конфискация на до половината от имуществото му, обясни Стефанова. И посочи, че мъжът вече е лежал в затвора за кражби, наркотици дори и за нарушаване на половата неприкосновеност на други лица. Докато е бил в ареста преди време, посегнал сексуално на съкилийник. Стефанова не даде подробности, уточни само, че е лежал над година в затвора.

Рецидивистът е в ареста за 72 часа. В събота прокуратурата ще му иска постоянен арест.

