Преизбраха Георги Стаменов за ръководител на ГЕРБ в пловдивския район "Централен"

Нови координатори избират и другите организации под тепетата
Георги Стаменов беше преизбран за ръководител на структурата на ГЕРБ в пловдивския район "Централен" с пълно мнозинство. За поста бяха номинирани и общинският съветник Спас Шуманов и председателят на 16-а РИК Калоян Сухоруков, но те си направиха отводи. Стаменов е и кмет на района за трети мандат.
В момента текат събранията за избор на нови ръководители на районните организации на ГЕРБ в Пловдив. Получилите най-много гласове след това трябва да бъдат одобрени от Изпълнителната комисия на партията.
Очаквайте подробности!