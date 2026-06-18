ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп накарал Рубио да търси принтер във Версайски...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23070154 www.24chasa.bg

Преизбраха Георги Стаменов за ръководител на ГЕРБ в пловдивския район "Централен"

Ваня Драганова

[email protected]

1032
Кметът на "Централен" Георги Стаменов беше преизбран за ръководител на ГЕРБ в района.

Нови координатори избират и другите организации под тепетата

Георги Стаменов беше преизбран за ръководител на структурата на ГЕРБ в пловдивския район "Централен" с пълно мнозинство. За поста бяха номинирани и общинският съветник Спас Шуманов и председателят на 16-а РИК Калоян Сухоруков, но те си направиха отводи. Стаменов е и кмет на района за трети мандат.

В момента текат събранията за избор на нови ръководители на районните организации на ГЕРБ в Пловдив. Получилите най-много гласове след това трябва да бъдат одобрени от Изпълнителната комисия на партията.

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кметът на "Централен" Георги Стаменов беше преизбран за ръководител на ГЕРБ в района.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)