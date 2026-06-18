Преизбраха Георги Стаменов за ръководител на ГЕРБ в пловдивския район "Централен"

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Нови координатори избират и другите организации под тепетата

Георги Стаменов беше преизбран за ръководител на структурата на ГЕРБ в пловдивския район "Централен" с пълно мнозинство. За поста бяха номинирани и общинският съветник Спас Шуманов и председателят на 16-а РИК Калоян Сухоруков, но те си направиха отводи. Стаменов е и кмет на района за трети мандат.

В момента текат събранията за избор на нови ръководители на районните организации на ГЕРБ в Пловдив. Получилите най-много гласове след това трябва да бъдат одобрени от Изпълнителната комисия на партията.

Очаквайте подробности!