Наталия Ефремова: Качествени и достъпни социални услуги - общата ни задача с общините

"Социалните услуги са първата ни обща задача, която изпълняваме заедно. Заедно вървим в посоката, зададена от много време насам - да реализираме не просто едни услуги, но те да бъдат и достъпни за хората."

Това заяви социалният министър Наталия Ефремова по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

„Без вас ние нищо не можем да направим в социалната сфера. В условията на демографските проблеми нашата социална система все повече и повече се задъхва и социалните услуги стават все по-необходими за обществото", заяви министър Ефремова пред представителите на общините. Тя беше категорична, че предоставяните услуги трябва да бъдат качествени и достъпни за хората.

Министър Ефремова изрази съжаление, че в условията на финансова криза, заради независещи от общините и от управляващите причини, за пореден път се налага да се отложи изработването на нови финансови стандарти, на които се разчита да се подобри качеството на услугите. По тях обаче работата не спира и очакванията са през 2027 г. това да се случи. Трябва да бъдат приети и промените в Наредбата за качеството на социалните услуги, с които ще могат по-лесно да се прилагат на практика и измененията в Наказателния кодекс, гласувани с цел да се спре порочната практика да се предоставят нерегламентирани социални услуги в т.нар. къщи на ужасите. „С промените Агенцията за качеството на социалните услуги ще получи възможност лесно да влиза и спира реално дейността в такива обекти", каза социалният министър.

Наталия Ефремова за пореден път призова за пълна мобилизация на общините, изпълняващи проекти за изграждане на нови услуги и за реновиране на домовете за стари хора, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, за да бъдат приключени те в срок. „Никога не сме имали и никога повече няма да имаме на разположение такъв огромен ресурс за социална инфраструктура. Става въпрос за 385 млн. евро, които да инвестираме не само в модернизирането на домовете за стари хора, но и за изграждане на нови услуги за хора с увреждания", отбеляза Ефремова. И допълни, че ако той бъде загубен, това ще бъде загуба за цялото общество: „Но най-много ще загубят между 5000 и 10 000 от най-уязвимите хора, които и без това живеят в доста тежки условия".

На срещата Ефремова повдигна и темата общините заедно с Министерството на образованието и науката и МТСП със съдействието на Министерството на здравеопазването да работят заедно за осигуряване на топъл обяд в училище, особено за децата в уязвимо положение. „Това е начин да ги върнем в училище", отбеляза тя.

Министър Наталия Ефремова призова кметовете да наемат безработни за превенция на бедствия и за отстраняване на последствията от тях по операция „Заетост без бариери", която се финансира по програма „Развитие на човешките ресурси" на МТСП. Тя добави, че с евросредства е осигурена и възможност да бъде закупено модерно оборудване за пожарните служби и доброволческите формирования в цялата страна.