Педофил с 3 присъди охранявал училище в София, пращал на деца голите си снимки

Полицията го арестува след сигнал от поредната му жертва

Въпреки че 2 пъти е лежал в затвора за блудства с малолетни, Мартин Карамихайлов е бил реабилитиран - така успял да започне нова работа

Избирал само малолетни момченца, давал им алкохол и ги снимал с 3 телефона. После с кадрите ги изнудвал да му се подчиняват

Педофил рецидивист с три присъди, но реалибитиран е охранявал столично училище, научи “24 часа”.

42-годишният Мартин Карамихайлов отново е в ареста, защото пращал голите си снимки на малко момче, научи “24 часа”. Той има 3 ефективни присъди за блудства с малолетни, но въпреки това е започнал работа в охранителната фирма “Сектор С”. Пратили го да пази 81 СУ “Виктор Юго” в жк “Младост”, с което имали договор. Точно там учи поредната жертва на Карамихайлов.

Детето последвало инстаграм профил “Твоят човек”

и започнало да получава снимки на полови членове. Човекът зад профила бил новият пазач на училището Мартин, за когото още никой не подозирал, че е лежал в затвора няколко пъти за издевателства над деца.

“Обвинен е за разпространение на порнографски материали на малолетно лице”, лаконични са от Софийската районна прокуратура, които ръководят разследването. Мартин Карамихайлов е задържан за 72 часа, а съдът ще реши дали да го остави за постоянно в ареста днес.

Детето, което е получавало снимките от пазача, е посетило Седмо районно управление на МВР в София, а криминалистите бързо разбрали кой е извратеният тип. Мартин Карамихайлов се явил на следващия ден в районното с адвокат и вече бил направил всичко възможно, за да заличи следите си, научи “24 часа”. Признал, че разбрал за сигнала срещу него от директорката на училището, която била предупредена да не взема мерки и да остави полицията да си свърши работата. Потърсена от “24 часа”, тя има по-различна версия.

“Нямаме служител с имена Мартин Карамихайлов. Той е служител на охранителна фирма. Те са го изпратили при нас. Не са ме търсили от полицията за него. Този човек вече не е на работа тук. Ние искахме смяната му в понеделник или във вторник. Дойде миналата седмица, от 5-6 дни беше при нас. Разбрахме за присъдите му. Бяхме сезирани от родител и предприехме мерки. Уведомихме полицията и фирмата. В същия ден го смениха. Не знам дали е уволнен от охранителната фирма, нито дали са го викали в полицията. Мен никой не ме е уведомявал за това”, казва Елена Налбантова. Директорът на 81-о СУ Елена Налбантова

“Да, назначихме го на работа няколко дни преди да го освободим. Документите му бяха изрядни - медицинско свидетелство, съдимост, всичко. Млад, интелигентен човек, кой може да предполага. Идеята беше да го пратим на друг обект, в училището беше временно, то затваря на 30 юни.

Освободихме го още в понеделник,

когато получихме сигнала за оплакването от родител. Не сме чакали полицията да ни каже, дори не знам какви са обвиненията”, коментира пред “24 часа” Тянко Тянков, собственик и управител на охранителната фирма “Сектор С”.

Въпреки че има 3 ефективни присъди и е лежал в затвора, Мартин Карамихайлов е реабилитиран, показа проверка на “24 часа”. Това се е случило с определение на Софийския градски съд от 24 юни 2025 г. (виж в карето долу). Така в регистрите на съдебната власт се води неосъждан и получава чисто свидетелство за съдимост, което представя пред бъдещия си работодател.

Мартин Карамихайлов нашумя през 2010 г., когато започна първото разследване срещу него. Тогава е на 26 г., живее в родната Силистра и работи като куриер. В същото време е активист на младежката организация на БЧК в града и

водил обучения по сексуално възпитание на деца в 6-и и 7-и клас

На тази възраст са всичките му жертви в следващите години, включително детето от 81 СУ “Виктор Юго”. В мотивите към първата му присъда е записано, че още тогава е оборудвал апартамента си със скъпа компютърна и аудио-визуална техника, монтирал и видеонаблюдение. Често бил забелязван да се движи с газов пистолет, белезници и да носи дрехи с полицейски отличителни знаци. В апартамента си организирал купони с много алкохол, а гостите му били непълнолетни момчета. Мартин бил забелязван да проявява ексхибиционизъм, разказват свидетели по делото срещу него в Силистра. Стоял чисто гол на терасата си. Канил и момчета да посещават дома му. В компютъра си имал хиляди снимки на голи малолетни. Регистрирал профил в интернет сайт за запознанства, в който публикувал 688 негови снимки. На всички бил с деца.

На някои от снимките се виждало, че децата са с белезници, а Мартин Карамихайлов е насочил пистолет към главите им. Те пък пиели алкохол. Контактувал предимно с момчета между 10 и 16 г.

На всички предлагал срещи с предложения за секс. През август 2009 г. две момчета на по 13 г. отишли в дома му, поканени от техен приятел. Карамихайлов ги почерпил с мастика. Прилошало им и той извадил белезниците.

Закопчал едното за шкаф и опрял пистолет до главата му

Смъкнал панталоните и бельото му. В мотивите към първата присъда на педофила рецидивист, с които “24 часа” разполага, са описани изключително гнусните действия на Карамихайлов с детето, които ще спестим на читателите. Карамихайлов позира с белезници и пистолет в снимка от профила му в сайт за запознанства.

Той снимал издевателствата с три телефона. На следващия ден жертвата се събудила и видяла, че е избръснат. От приятелите си разбрал какво е ставало с него. Тогава се върнал в апартамента на Мартин и поискал да изтрие снимките. Мъжът му показал много други на голи момчета, но не и неговите.

Друго момче, което посетило свърталището на педофила, било изнасилено с дървен член, след като играли на “карти със събличане”, но имало и други извращения. Карамихайлов се възползвал от това момче, защото било с проблеми в семейството и често бягало от къщи. При поредното бягство останало в дома на мъжа за 2 седмици и там го намерили полицаите, които го издирвали. После разказва като свидетел, че Мартин го принуждавал към блудствени действия със заплахи, че ще го пребие и ще го изхвърли на улицата. Още тогава е назначена съдебнопсихологична експертиза, според която Карамихайлов има изграден подход за контакт с деца. Работата като доброволец в БЧК била да си осигури максимална близост до малолетни. Печелил доверието им, като ги канил в дома си, където имал пълен контрол над тях. Снимките от оргиите ползвал за заплахи и за подчиняването на жертвите.

“У подсъдимия се наблюдава агресивно поведение

и противообществени прояви, както и сексуални перверзии - фетишизъм и прояви на ексхибиционизъм”, пише в психологическата експертиза. От тройната психологическа и психиатрична експертиза става ясно, че Карамихайлов е с личностно разстройство от смесен тип с водещи черти на нарцисизъм и разстройство в сексуалното влечение - хомосексуална педофилия. Това обаче не го лишавало от възможността да разбира и ръководи постъпките си. Разбирал всичко, което е правил. Открили му и епилепсия, която също не влияела на поведението му.

Мартин Карамихайлов признава всички факти в обвинителния акт на Окръжната прокуратура в Силистра и е осъден на 2 г. и 9 месеца затвор, които излежава в килия. После излиза на свобода и се мести в София, където не го познават. Наема квартира в кв. “Овча купел”. Наблизо живеел брат му Димитър, който вече е покойник.

Тогава започва ново разследване срещу него. През есента на 2013 г. съблазнил две 12-годишни момчета, на които правил орална любов. През 2016 г. Софийският градски съд го наказва с 4 г. затвор, вече като рецидивист. По делото Карамихайлов се представя като неженен, безработен, със средно образование, пенсионер по болест, което не му пречи години по-късно да кандидатства за работа като охранител. По същото време срещу него има и друго дело, отново за блудство с деца, извършено през септември 2014 г. Тогава се запознал с 13-годишно момче във фейсбук. Писали си, пращали си снимки. Карамихайлов се представил с малкото си име, признал, че е гей, но излъгал, че е на 21 г. Уговорили си среща на живо до църквата в “Бояна” и мъжът налетял на детето на пейка. Карамихайлов обяснил на свидетеля, че му е хубаво да усеща тялото и кожата му. Бил наясно с действителната възраст на малолетния - казал му, че не било законно да са заедно, защото бил на 13 г. и трябвало да се крият от другите, пише в мотивите към третата му присъда. След това продължили да се виждат, като обикновено се срещали в “Бояна”. Последния път обаче имало 4 жени наблизо, които видели как Карамихайлов го опипва и се обадили в полицията. Така е арестуван за пореден път, а по-късно осъден на 6 г. затвор. Третата и втората присъда съвпадат по време и са обединени в една. Карамихайлов за пореден път влиза в затвора и излиза на свобода през юли 2021 г. Оттогава не е попадал в полезрението на полицията с изключение на жалби срещу него от съседка, която заплашвал през миналата година. Това е снимка от младежките години на извратения педофил.

Правил избори в РИК, имал 80% намалена трудоспособност

Освен в БЧК в Силистра Мартин Карамихайлов е имал обществена роля и в София, показа проверка на “24 часа”. Бил е председател на районна избирателна комисия в столицата за 3 последователни избора - за Европарламент, за кмет и общински съвет и за Народно събрание. Бил е назначен да организира вота и да брои бюлетини от 2023 г. насам, когато в досието му е пишело “осъждан”. Реабилитиран е на 24 юни 2025 г. с решение на Софийския градски съд. След това, вече с формално “чисто” съдебно минало, е зам.-председател на РИК за последните парламентарни избори.

Членовете и председателите на районни и секционни избирателни комисии се предлагат от политическите партии и няма изискване да не са обвиняеми, подсъдими или осъждани.

Задължително е обаче Мартин Карамихайлов да мине през т.нар. Национална информационна система за превенция и защита от педофилия, поддържана от МВР. Тя ползва информация от Министерството на правосъдието. Действа от 2025 г. Там има данни за присъди, данни за извършителите, вид престъпление и други, включително за реабилитация. Карамихайлов е подлежал на проверка от работодателя си като нает по трудов договор, който е ангажиран с охрана на деца или от директора на училището, в което е изпълнявал служебните си задължения.

В свидетелството за съдимост, което Карамихайлов е представил пред фирмата, пише, че е неосъждан, защото вече е бил реабилитиран. А по делото за реабилитация става ясно, че това е трябвало да настъпи през 2031 г., или 10 г. след изтърпяването на последната присъда. Законът обаче му дава право да поиска това по-рано. Условието е да е три години след изтърпяването на наказанието. Педофилът е представил документ, че срещу него няма разследвания и обвинения. Кадър от телевизионен сериал, в който Карамихайлов се е снимал като статист преди няколко години.

“От престъпленията, за които е бил осъден Карамихайлов, няма причинени съставомерни имуществени или неимуществени вреди. Наложеното наказание глоба е било изпълнено, като сумата от 800 лв. е била платена, а образуваното изпълнително дело е било прекратено. Макар и да не е трудово ангажиран, Карамихайлов има добри характеристични данни, представил е 4 характеристики, няма неприключени наказателни производства. Настоящият съдебен състав приема, че Мартин Карамихайлов е показал добро поведение и наложените му наказания са изиграли своята поправителна и превъзпитателна роля. Отделно от това са налице и доказателства за влошеното му здравословно състояние. Той е с 80% намалена трудоспособност. Приложено е експертно решение от януари 2023 г. и същото обяснява в известна степен липсата на трудова ангажираност”, пише в определението на Софийския градски съд, с който педофилът е реабилитиран.