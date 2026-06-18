По-висок данък за второ жилище и да расте за всяко следващо, може и за скъпите коли (Обзор)

Първа среща на кметовете с новата власт, договориха с Радев промяна във формулата за имотите поетапно от 2027 г.

Общините поискаха 1/5 от данъците да остават при тях

Магистралите няма как да станат за 1-2 мандата, трябват концесии

Промяна на формулата за данъчните оценки на имотите, по-висок налог за собствениците, които имат две или повече жилища и част от данъците върху доходите на физически лица да остават в общините.

Това се договориха на първата си среща новата централна власт и Националното сдружение на общините. Премиерът Румен Радев и повече от половината министри участваха на форума с 200 кметове от цялата страна.

Новата формула за данъчните оценки е предложение на кметовете, с което премиерът веднага се съгласи. Такава промяна би довела до актуализация на данък сгради.

Собствениците на две и повече жилища да бъдат обложени с по-висок данък, лансира Румен Радев. Сега данъчните оценки на имотите са остарели. Тези, които имат повече от едно жилище, могат да се облагат по прогресивна скала, обясни той идеята.

“Трябва да мислим как да облагаме прогресивно броя на жилищата

Първото основно жилище трябва да бъде на една стойност, но следващите могат да бъдат на повишаваща се скала”, поясни Радев. За да се случи това обаче, данъчните служби в Бургас и София трябва да се свържат и ние ще направим това, даде пример той.

“Ще ви помогнем, за да може да се разгърне това прогресивно облагане на брой жилища”, увери кметовете премиерът. Предупреди обаче, че трябва да се действа внимателно, защото “рискуваме да се вдигнат наемите, а много хора живеят под наем”.

По сегашния закон парламентът задава коридор за облагане на имотите, а общинските съвети определят конкретния размер на ставката за населеното място. В момента диапазонът е от 0,1 до 4,5 промила върху данъчната оценка. За основно жилище има намаление от 50% на размера на данъка. Данъчните оценки на недвижимите имоти в България на практика не са претърпявали съществена актуализация от 15 г. Така масово сега

данъчната оценка е 3-5 пъти по-ниска от пазарната цена

Няколко били вариантите за осъвременяването им, обмисляни във финансовото министерство. Първият и най-лесен и бърз е промяна във формулата за определянето - коригиране на базисните стойности и коефициентите, по които се пресмятат оценките. През 2023 г. МФ предложи данъчните оценки да се актуализират периодично според индекс за цените на жилищата. Проектът на методика предвиждаше осъвременяването да става при значително натрупано поскъпване на имотите. Алтернатива е това да става веднъж на всеки две години за сградите и всяка година за земеделските земи със стъпка от 10-20%.

Актуализиране на данъчните оценки на жилищата предложи преди два дни и Фискалният съвет наред с мерки като орязване на бюджетите на силовите структури.

“Знаем, че това е чувствителна тема. Не предлагаме механично вдигане на данъци. Но сегашният модел е остарял и дълбоко несправедлив. Данъчните оценки са напълно откъснати от пазарната реалност. Това създава абсурдна неравнопоставеност при облагане на старо и ново строителство, на панелните жилища, къщите в малки населени места и луксозните имоти”, обясни на форума в НДК председателят на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов. Той предлага още тази година да се променят формулите на данъчните оценки, а общинските съвети да регулират ставките поетапно от 2027 г.

Кметовете предлагат и въвеждане на механизъм за регулярна индексация, за да не се стига до натрупани изкривявания.

Според информирани в средите на управляващите освен за имотите се обсъждат и възможности за по-високо облагане и на луксозните автомобили.

Най-прекият начин е по-висок налог за коли над определена пазарна цена, например 100 хил. евро. Друг - по-висока еднократна такса при първа регистрация на скъпа кола, като ставката расте според цената ѝ.

Тъй като луксозните автомобили са и по-мощни, може да се направи по-стръмна скалата за такива от определена мощност нагоре. Или по-висок налог за автомобили с големи CO2 емисии.

Всяка от тези промени не може да тръгне преди 2027 г. Сред причините, които посочи премиерът, е, че у нас няма един единствен публичен регистър за имотите - имаме Агенция по кадастър, в която са граници, идентификатори, площ, сгради и самостоятелни обекти за всеки имот в държавата. Отделно имотен регистър на Агенцията по вписванията, който съдържа информация за собствеността, сделки, ипотеки, възбрани и други вещни права. Има и интегрирана система кадастър-имотен регистър, чрез която могат да се получават данни за имоти, собственици и ограничения върху имотите. Експерти обаче коментират, че една община може да получи достъп до данните и да ги интегрира в собствена GIS система, за това не се изисква значителен финансов ресурс.

Премиерът и кметовете заговориха по същество и за финансовата децентрализация.

Сегашният модел

на концентрация на публичния ресурс в централната власт е изчерпан,

обяви Радев. Общините настояват за поетапна децентрализация, рамката за която да е готова до края на тази година, а до 2030-а да получават 1/5 от данъка върху доходите на физическите лица. От НСОРБ са подготвили и пакет с нужните законодателни промени. Срещнаха не само подкрепа от премиера, а дори идея да се помисли и част от приходите от корпоративния данък да остава при тях.

Радев бе откровен за магистралите - държавата просто няма ресурса с публични финанси да ги изгради “в следващите доста десетилетия”. Но само свързаността ще реши проблема с регионалните дисбаланси, затова “трябва да завършим възможно най-бързо и магистралите “Хемус”, “Струма”, пътя Видин - Ботевград, както и Русе - Велико Търново”, обяви той. Много сериозно ще се мисли и по направление север-юг - от Видин до Кулата, от Русе до Маказа, включително и магистрала “Черно море”. Ако искаме да имаме много по-бързо магистрали, трябва да се мине на концесия, заяви премиерът.

“Не ви обещавам, че тези магистрали могат да се случат в рамките на 1-2 мандата, но е изключително важно в следващите години да извършим планирането и отчуждаването. Ако успеем, може да привлечем сериозни инвеститори, които да изградят тези така важни за България артерии”, каза още той.

Кметовете поискаха да се гарантират средствата за проектите по общинската инвестиционна програма и да се удължи с месец срокът за изпълнение на тези по ПВУ, защото 35% от тях, сред които училища и детски градини, няма как да приключат до края на юни.

От името на кметовете Даниел Панов поиска общините да участват по-активно в управлението на образователната мрежа. Настояват и за държавна агенция за бедствията, защото зачестилите наводнения, пожари, бури изискват национална координация, техника, достъп до ресурс. Радев прие идеята за централизирано координационно звено, но чака да си актуализират плановете за реакция, системите за предупреждение, наблюдение и пр.

Правителството ще е партньор на местната власт, увери Румен Радев. Поръчал на всички министри вратите им винаги да са отворени за кметовете.

Брюксел ще ни осъди, ако не се смени формулата за такса смет

Въвеждането на новия модел за изчисляване на такса битови отпадъци на принципа “замърсителят плаща” се намира в критична точка - след няколко години отлагане България е пред реалната опасност от осъдително решение от Съда на ЕС.

Това каза екоминистърът Росица Карамфилова-Благова пред кметовете на националната среща между централната и местната власт.

“България вече е в напреднал етап на наказателна процедура заради неприлагането на принципа. Към момента страната ни е получила мотивирано становище, което означава, че до края на есента се очаква делото да влезе в съда. До 2 години най-вероятно ще имаме осъдително решение. Тогава наказателната процедура ще я платим всички ние, включително гражданите, чрез еднократни и ежедневни санкции до отстраняване на несъответствието", предупреди министърът.

187 общини бяха декларирали готовност за въвеждане на новия модел от 2026 г., но за реалното му прилагане има съмнения. Тя призова кметовете за пилотно въвеждане на модела поне в по 1 населено място от всяка община, за да се види неговата ефективност.

Не по-малко тревожна е ситуацията с капацитета на сметищата. До година и половина страната може да се изправи пред криза - да няма къде да се депонират отпадъците, обяви Карамфилова. Сега България депонира 60% от тях, целта до 2035 г. е да паднат на 10%. Но при средно 47 на сто рециклирани у нас са под 17%. Анаеробното разграждане и компостирането пък са на нива едва от 3%. Има и нова наказателна процедура за липса на предварително третиране на отпадъците в регионалните депа. Росица Карамфилова-Благова Снимка: Архив

Кабинетът с 3 инструмента за подпомагане на местната власт 52 общини нямат общи устройствени планове

ДЕЛЯНА КЪРКЕЛАНОВА

Три инструмента за финансово подпомагане, които ще бъдат от помощ на общините, обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред кметовете.

Първо, за сертифицирани от агенцията за инвестиции проекти държавата ще предоставя директни финансови стимули за довеждаща инфраструктура (пътища, кръстовища) и за създаване на нови работни места. Второ, Българската банка за развитие се превръща в основен инструмент за националните политики за насърчаване на регионите и инвестициите. Трето, до дни ще може да се кандидатства пред Фонда за градско развитие с ресурс от близо 100 млн. евро, който ще дава не само нисколихвени заеми, но и безвъзмездна помощ до 40% от стойността на проектите.

Правителството започна консолидация на всички инвестиционни политики и структури под едно ръководство, обяви още Пулев. С промените в Закона за насърчаване на инвестициите бе създадено централно звено, което ще координира работата между различните министерства и агенции, спестявайки на местната власт необходимостта да обикаля институциите поотделно за различни разрешителни, обясни министърът.

Следващата седмица ще бъде свикан първият инвестиционен съвет към това звено. Ще се работи по законодателна инициатива за публично-частно партньорство, която да мобилизира частен капитал за подобряване на транспортната свързаност и изграждане на индустриални зони.