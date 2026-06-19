Над 61 хил. чиновници ще загубят по 10 евро, а 70 хил. полицаи по 25 при осигуровка от 2%

Чистата заплата в сектор “Сигурност” е 2033 евро

Над 61 хил. чиновници в държавната администрация и съдебната власт, както и над 70 хил. полицаи и военни ще загубят между 10 и 25 евро от заплатата си, ако плащат само 2% от осигурителните си вноски. В момента те не дават нищо, а в частния сектор работникът поема 40% от осигурителната си тежест, а другите 60% се поемат от работодателя.

От ДБ предлагат чиновниците да започнат поетапно да си плащат осигуровките и до 2032 г. те да са в съотношение 60:40. Още тази година се искат да се въведе 2% лична осигуровка, догодина да стане 5%, през 2018 г. - 14%. През 2029 г. - 21%, 2030 г. - 28%, 2031 г. да е 35% и през 2032 г. вече да стигне 40%.

За този законопроект Националният осигурителен институт (НОИ) е дал свое становище, в което е сметнато как ще се отрази това на заплатите.

61 200 са държавните служители по Закона за държавния служител и по Закона за съдебната власт, а средното им брутно възнаграждение е 1965 евро. Чистата им заплата пък е средно 1768 евро.

При заплащане на лични осигурителни вноски и

увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро още

от 1 август 2026 г. средното брутно възнаграждение ще се запази, но средната нетна месечна сума ще бъде около 1758 евро, или с 0,6% по-ниска. Това означава,че заплатата им ще намалее с 10,55 евро. През следващата година с 24,42 евро, а през 2028-а с 66,30 евро.

Ако промяната влезе в сила от 1 август 2026 г., средствата по централизираното разплащане ще намалеят с около 2,8 млн. евро, но до 2028 г. те вече ще са 50,6 млн. евро.

“Освен отражение върху разходната част на бюджета промяна ще окаже влияние и върху приходите от данъка върху доходите. Причината е, че се

ще се намали и данъчната основа

след приспадането на личните вноски от брутните заплати. Очаква се намаление на тези приходи с приблизително 400 хил. евро през първата година от прилагането на мярката. До 2028 г. разликата с текущото законодателство ще достигне 5,5 млн. евро годишно по-малко приходи за държавния бюджет”, пресмятат експертите от НОИ.

Броят на държавните служители в МВР и отбраната е 70 200, а средното им брутно възнаграждение към март е 2033 евро. Това е чисто 1830 евро.

При заплащане на лични осигурителни вноски и увеличаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро, но чистата им заплата ще е 1804 евро, или с 26 евро (1,4%) по-ниска. Без политика по доходите, до 2028 г. намалението ще достигне 9,6%, или вече от заплатата им ще удържат около 159 евро. При тях средствата от централизираното разплащане ще намалеят с около 8 млн. евро за 2026 г. Но след две години вече ще достигнат 151,8 млн. евро годишно.

Полицаите губят повече, защото техните осигурителни вноски (особено за фонд "Пенсии") са по-високи.

В хазната ще влязат с 800 хил. по-малко приходи от данъка върху доходите на физическите лица. “До 2028 г. разликата с текущото законодателство ще достигне 15,4 млн. евро годишно по-малко приходи за държавния бюджет” пишат от НОИ в становището си.