Премиерът: Няма какво да си кажа с Мицкоски, той има проблем с ЕС (Обзор)

Обяви в Брюксел вето върху санкциите срещу Русия, нарече нов кръстоносен поход тези срещу патриарх Кирил

Няма причина за двустранна среща с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, защото проблемът не е двустранен. Мицкоски има проблем с ЕС. Това заяви Румен Радев в кулоарите на срещата с местната власт. Бе категоричен, че той няма какво да си каже с Мицкоски.

Острото му изказване дойде ден след като Европарламентът потвърди условието за вписване на българите в конституцията на РСМ и отхвърли предложението на докладчика за страната да отпадне научният подход в съвместната историческа комисия. В понеделник пък бяха запалени две коли на българското посолство в Скопие.

“Република Северна Македония трябва да убеди ЕС, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят и големият проблем е, че това политическо ръководство не само че не разкрива и не наказва досега такива палежи, а деятелите даже биват стимулирани и се използват в предизборни кампании. Докато няма ясно установени принципи на върховенство на правото, докато няма последствия върху извършителите на такива недостойни деяния, ние нямаме какво да си кажем повече с министър-председателя на Северна Македония, той трябва да обяснява на ЕС, на ЕК как най-сетне ще постигнат критериите за членство”, отсече Радев. Властта там върви срещу интереса на своите собствени граждани - “да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция”. Политиката на най-високо ниво по насаждане на език на омразата и изопачаване на историята, както и потъпкването на човешките права няма да доведе до нищо добро, допълни премиерът ни.

Запитан дали би поискал спиране на евросредствата към РСМ, отговори: “Ще направим всичко, което се полага, така че да защитим българският национален интерес”. На този етап той смята, че страната не показва истинско желание за членство в ЕС.

“Няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика” - така Радев потвърди позицията срещу 21-ия пакет срещу Русия. “Тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи”, защити той обявената вече от външната министърка Велислава Попова позиция срещу включването на руския патриарх Кирил в санкциите. В частта за енергетиката сме против тези, които може да засегнат “Лукойл”.

По-късно през деня, вече от Брюксел, премиерът обяви ветото на България, призовавайки религията и политиката да не се смесват.

“Какво послание изпращаме, когато разпростираме санкциите и войната към религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Казах ви - времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува фактът, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, както и нашата. Интересуват ме онези милиони хора, които са част от тази църква”, обясни пред българските медии Радев.

Самата руска църква говори за кръстоносен поход срещу православието заради името на Кирил в санкционния списък.