Осъждан 2 пъти иска реабилитация, не можел да си намери хубава работа

Като непълнолетен ударил момче, после измамил друг и му взел телефона

Асеновградчанин с 2 присъди зад гърба си поиска да бъде реабилитиран, защото миналото му пречело да се намери хубава работа - явявал се по интервюта и го харесвали, но после не го назначавали. Първия път той престъпил закона още като непълнолетен - през април 2017 г. ударил момче, което паднало и си счупило едната пета. Осъден е на обществено порицание. 2 години по-късно - на 8 август 2019 г. взел телефона на свой познат по претекст, че му трябва само за един разговор, и не му го върнал. Така го ощетил с 200 лв. Признал вината си договорил 10 месеца условно с изпитателен срок от 3 години.

Наказанието вече е изтърпяно и мъжът поискал да бъде реабилитиран и да се изчисти свидетелството му съдимост. Състав на Районния съд в Асеновград обаче отхвърля молбата му, защото правото на реабилитация при наличието на две престъпления ще настъпи чак през 2029 г. Осъденият може да направи нов опит пред окръжните магистрати в Пловдив.